DSÖ açıkladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının üst üste altı haftadır azaldığını açıklarken, ölüm oranlarının da üst üste üç haftadır düşüşte olduğunu kaydetti.

DSÖ'nün haftalık Covid-19 raporuna göre; son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 20 azalırken, üst üste üçüncü hafta azalma kaydedildiği belirtti. Raporda ayrıca üst üste altıncı haftada da vaka sayılarında azalma olduğu aktarıldı.

Rapora göre 14-21 Şubat tarihleri arasında dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı yüzde 11 azaldı. Aynı tarihlerde ölüm oranları da yüzde 20 düşü gösterdi.

"Mutasyonlar, normal vakaları geçti"

DSÖ açıklamasında, Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni mutasyonları hakkında da bilgi verilirken, yeni vakaların büyük bir çoğunluğunun Covid-19 mutasyonları olduğunun altı çizildi.

İlk olarak Birleşik Krallık'ta tespit edilen B.1.1.7 mutasyonunun şu anda 101 ülkede bulunduğunu belirten DSÖ, Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 mutasyonunun ise 51 ülkede tespit edildiğini söyledi.

Bununla birlikte ilk olarak Brezilya'da tespit edilen B.1.1.28.1 mutasyonunun diğer mutasyonlara göre daha az ülkede görüldüğüne dikkat çekildi.