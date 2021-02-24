T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

DSÖ açıkladı: Altı haftadır vaka, üç haftadır can kaybı azalıyor

"Mutasyonlar, normal vakaları geçti"

24 Şubat 2021 14:43

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının üst üste altı haftadır azaldığını açıklarken, ölüm oranlarının da üst üste üç haftadır düşüşte olduğunu kaydetti.

DSÖ'nün haftalık Covid-19 raporuna göre; son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 20 azalırken, üst üste üçüncü hafta azalma kaydedildiği belirtti. Raporda ayrıca üst üste altıncı haftada da vaka sayılarında azalma olduğu aktarıldı.

"Mutasyonlar, normal vakaları geçti"

DSÖDünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüsCovid-19mutasyonmutasyonlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24