DSÖ: 2030 yılına kadar yaklaşık 78 milyon insan, demans olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir raporda, 2019'da 55 milyon olan hasta sayısının 42'lik bir artışa uğrayarak, 2030 yılına kadar yaklaşık 78 milyon insanın demans (bunama) olabileceğini tahmin ediyor.

2050 yılına kadar demans hastalığına sahip insan sayısının 139 milyona ulaşabileceğini belirten DSÖ, bunun yüzde 153 gibi büyük bir artışı temsil ettiğini söyledi.

DSÖ, demans tedavisinin şu anda dünyaya yılda 1,3 trilyon dolara mal olduğunu ve bunun 2030 yılına kadar yılda 2,8 trilyon dolara çıkabileceğini tahmin ederek çoğu ülkenin demans hastalarını ve ailelerini desteklemek için ulusal bir politikası veya planı olmamasına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü akıl sağlığı uzmanı Katrin Seeher "Demans gerçekten küresel bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

DSÖ Beyin Sağlığı Birimi Başkanı Dr. Tarun Dua, “Daha fazla başarı şansına sahip olmak için demans araştırma çabalarının daha iyi koordine edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.