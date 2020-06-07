DSİ'den İmamoğlu'na 'kepazelik' yanıtı: İBB kamulaştırmaları gerçekleştirmediğinden yapım aşamasına geçilemedi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Riva Deresi yan kollarına ilişkin ıslah projeleri ve kamulaştırma planlarının 2014 ve 2015'te tamamlanıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildiğini ancak İBB'de kamulaştırma yapılıp DSİ'ye teslimin gerçekleşmediğini bildirdi.