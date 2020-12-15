DSİ'den Hasankeyf açıklaması: Ilısu Barajı 1.9 milyar lira kazandırdı, ülkenin bu paraya da ihtiyacı var

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Hasankeyf'in sular altında kalması hakkında açıklamalarda bulundu. Kasap, “Ilısu Barajı ekonomiye şu ana kadar 1.9 milyar lira katkı sağladı. Gerçekten bu ülkenin bu paraya da ihtiyacı var. Bölgedeki eserler zarar görmedi” dedi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, TBMM Deprem Komisyonu’nda, uzmanların dinlenilmesine devam edildi. Muhalefet milletvekilleri, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap’ın komisyona bilgi vermek üzere görüşmelere katıldığı kısımda, tarihin en eski yerleşim alanlarından biri olan, Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralı projesi ile sular altında kalan Hasankeyf’i gündeme getirdi. Kasap, milletvekillerinin “Yaşama sadece ticari yönüyle mi bakacağız? Sulama ve enerji olarak mı bakacağız? Bir tarihi, insanlığı yok etmiyor mu?” eleştirilerine, barajın “mali getirisi” ile yanıt verdi.

“Şu ana kadar, sene başından bu yana 1.9 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağladı” diyen Kasap, “Yani Ilısu Barajı, harcadığımız parayı 6 sene içerisinde kendisi çıkarıyor. Gerçekten bu ülkenin bu paraya da ihtiyacı var. Bizim çok fazla kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız yok” ifadelerini kullandı. Kasap, “bölgedeki eserlerin de en güzel şekilde, hiçbir zarar vermeden Yeni Hasankeyf’e taşındığını” savundu.