D&R yeni yıl performansları kapsamında Betül Demir'i konuk etti

İSTANBUL, (DHA)–YENİ albümü \'Esas Duruş\'u 4 ay önce piyasaya çıkaran ünlü şarkıcı Betül Demir, D&R Kanyon\'da hayranlarıyla buluştu. Akustik parçalarla dinleyiciden tam not alan Demir, \"2017 yılı benim için çok güzeldi. 2018 yılında aşk istiyorum\" dedi.

D&R’ın \'yeni yıl performansları\' kapsamında sevenleriyle buluşan şarkıcı Betül Demir, akustik performansının ardından ‘Esas Duruş’ albümünü imzaladı. D&R’da minderlerde oturup şarkı söyleyen birini dinlemenin keyifli bir 2017 hatırası olduğunu söyleyen Demir, “Benim için çok keyifli, hayatım şarkı söylemek üzerine kurulu olduğu için ben doğal olanı yaptım. Biraz dinleyiciler için farklılık oldu. D&R\'da minderlerde oturup şarkı söyleyen birini dinlemek keyifli bir 2017 hatırası oldu diyelim. 2017’yi uğurlarken onlara çok güzel bir hoşluk yaptığımıza inanıyorum. Akustik performansları yapmaya 2018’de de devam edeceğiz. Ben şarkı söylemeyi çok sevdiğim için ne kadar çok yaparsak, o kadar mutlu olacağım. O arada buraya gelen beni seven dinleyicilerime ‘Esas Duruş’ albümümü imzalamış oldum. Çok keyif verdi bana mutluyum, huzurluyum” dedi.

“2017\'DE MÜZİKAL HAYALİM GERÇEK OLDU\"

2017’nin kendisi için güzel geçtiğini belirten Demir, şunları söyledi:

“2017 benim için çok güzeldi. En büyük hayallerimden bir tanesi müzikalde oynamaktı. 2017 içerisinde 2 ayrı müzikalde oynama fırsatı elde ettim. Birisi ‘Sevgi Müzikali’ orda Müjdat Gezen, Ayşen Gruda, İlker Ayrık’la birlikte başrol oynadım. Şimdi ‘Artiz Mektebi’nde oynuyorum. Oyunun yönetmenliğini Müjdat Gezen yapıyor. Ekipte İlker Ayrık ve Günay Karacaoğlu var, onlarla birlikte oynuyoruz. Çok güzel, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Tiyatro hayatıma çok şey kattı diyebilirim. Artık kamera ışıkları yanınca çok daha kendini doğru ifade edebilen, kasmayan bir Betül var. Onun için tiyatro hayatımın sonuna kadar devam edecek. 2017’nin benim hayatıma kattığı en büyük sürprizlerden güzelliklerden bir tanesi buydu. İkincisi, \'Esas Duruş\' albümümü çıkartmış oldum. 4 ay oldu albümüm çıkalı. Çok güzel tepkiler aldım, iki klip çektik. Bugün imzalarken fark ettim ki insanlar şarkı söylerken de gayet güzel özümsemişler şarkılarımı çok mutlu oldum.”

“YENİ YILDAN AŞK İSTİYORUM”

2018’den beklentilerini sıralayan Demir, “Dileğim 2017’nin 3 katı kadar daha mutlu etsin beni. Bol bol konser yapayım istiyorum, tiyatro devam etsin istiyorum, aşk istiyorum ama her şeyden önemlisi huzur ve sağlık istiyorum. Bunun dışında hepimiz için iyilikler diliyorum. İnşallah 2018’de bütün güzellikler bizi bulur, huzura ereriz. Herkese sağlıkla, mutlulukla güzelliklerle dolu bir 2018 diliyorum” diye konuştu.

“BENİM İÇİN EĞİTİM HER ŞEYİN ÖTESİNDE”

Geçtiğimiz günlerde geleneksel yılbaşı panayırında sahne alan Demir, konserin tüm gelirini çocuklara eğitim bursu olarak bağışlamıştı. Demir projenin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı:

“O konser çocukların düzenlediği bir kermesti ve kermesten elde edilen bütün gelir bir şekilde ihtiyacı olan çocukların eğitiminde harcanmak üzere saklanacaktı. Takip ettiğim kadarıyla bağışlar çok ortalamaydı. \'Ne yapabiliriz de bu miktarı daha çok yükseltebiliriz\' diye düşünürken \'Ben çocuklarla konser vermek istiyorum\' dedim. Çok etkili olduğunu gördük, bilet satışları harikaydı hatırı sayılır bir rakam çocukların eğitimi için ayrıldı. Aynı zamanda kendi okuduğum ilkokula bir tiyatro sahnesi kurdum, çünkü ilk çıktığım sahneydi. Tiyatro yaptığım o sahneyi yeniden restore ettirdim. Onun açılışını da Ayşen Gruda’yla birlikte yaptık. Şimdi onların yıl sonu gösterilerini bekliyorum. Biz de Ayşen hocamla birlikte davetli olacağız. Bakalım hayallerini ne kadar gerçekleştirebilecekler, hayal güçlerini görmek istiyorum.”

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