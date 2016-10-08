Bulut servisleri deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve Türkiye’de de milyonlarca kullanıcısı bulunan Dropbox ve Google Drive’a erişim engeli getirildi. Erişim engellemesinin nedeni resmi olarak açıklanmazken, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak’ın maillerinin RedHack tarafından hacklenmesi iddiasının ardından Redhack tarafından paylaşılan dosyalardan birinin Dropbox’ta olduğu ve bu nedenle erişme engellendiği öne sürüldü.

Erişim engeli sonrası, Dropbox ve Google Drive’a DNS yoluyla da girilemese de VPN servisleriyle bulut hizmetine giriş yapılabiliyor.

Herkesin dosyalarını buluta yükleyebilmesini ve her cihazdan internet bağlantısı sayesinde bu dosyalara erişim imkânı tanıyan Dropbox, hem ücretli hem de ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de birçok kişinin kullandığı servis, hem kişisel hem de kurumsal alanda en popüler bulut servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.