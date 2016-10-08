T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Dropbox ve Google Drive’a erişim engeli!

Erişim engelinin Redhack'in Berat Albayrak'a ait olduğu iddiasıyla paylaştığı dosyalar ile ilişkili olduğu öne sürüldü

08 Ekim 2016 23:06

Bulut servisleri deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve Türkiye’de de milyonlarca kullanıcısı bulunan Dropbox ve Google Drive’a erişim engeli getirildi. Erişim engellemesinin nedeni resmi olarak açıklanmazken, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak’ın maillerinin RedHack tarafından hacklenmesi iddiasının ardından Redhack tarafından paylaşılan dosyalardan birinin Dropbox’ta olduğu ve bu nedenle erişme engellendiği öne sürüldü.

Erişim engeli sonrası, Dropbox ve Google Drive’a DNS yoluyla da girilemese de VPN servisleriyle bulut hizmetine giriş yapılabiliyor.

Herkesin dosyalarını buluta yükleyebilmesini ve her cihazdan internet bağlantısı sayesinde bu dosyalara erişim imkânı tanıyan Dropbox, hem ücretli hem de ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de birçok kişinin kullandığı servis, hem kişisel hem de kurumsal alanda en popüler bulut servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

ETİKETLER

DropboxGoogle Drivebulutredhackberat albayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24