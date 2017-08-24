Dronelar ormanlarımızın yeniden ağaçlanmasını sağlayabilir

Eğer droneların sadece fotoğraf çekmeye yaradığını sanıyorsanız bir kez daha düşünün. NASA’da 20 yıl mühendislik yapmış Lauren Fletcher’in CEO’luğunu üstlendiği BioCarbon Engineeering şirketi, endüstriyel teknolojiyi kullanarak ormansızlaşmaya karşı yılda 1 milyar ağaç dikmeyi vaat ediyor.

Uzun bir geliştirme ve planlama aşaması sonrasında, ilk girişimler kâr amacı gütmeyen Worldwide International Foundation ile eylül ayında ekip kurduklarında başlayacak. Günde yaklaşık 100 bin ağaç dikebilecek olan droneların yardımıyla, kısa bir zaman diliminde 250 hektarın üzerinde bir alana ek olarak 1 milyon ağaç daha dikilebilcek.

Nasıl uygulanıyor?

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, dronelar ilk olarak ağaçlandırılacak alanın 3 boyutlu haritalarını çıkarmak için havada uçurulur. Bu haritalar araziye uygun ekim şekilleri oluşturmak üzere incelenir. Bu, teknolojiyi her zamanki havadan ekim yöntemlerinin ötesine taşıyan bir adım olarak niteleniyor. BioCarbon Engineering kurucu ortağı Irina Fedorenko “Ne ekeceğimizi ve nereye ekeceğimizi değiştirebiliyoruz, yani hayatta kalma şansı çok yüksek. Eğer havadan serpme yaparsanız tohumları her yere saçarsınız; belki bir taşa, belki de bir bataklığa denk gelebilir ve hayatta kalamazlar. Ancak bunu kontrol edebiliriz’’ dedi.

Dronelar arazi üzerinden ikinci kez geçer. Bu sefer yeri delmeyi sağlayacak bir hızla tohum kapsüllerini ateşlerler. Her drone farklı tohum kapsülleri taşır ve inanılmaz bir incelikle doğru tohumları doğru yere atmak için uçuş modelini takip eder. Ve tek seferde 6 drone idare edilebilen bir drone pilotuyla günde 100 bin fidana kadar ulaşmak mümkün. Bu durum fidelere bakan ve büyümelerini gözlemleyen kişilere istihdam da yaratacak.

Fedorenko, kendi kendine ağaç dikmenin aslında o kadar zor olmadığını, ekosistem restorasyonu projesinin en önemli kısmının aslında ağaçları dikme kısmı değil, dikim sonrası gözlemleme ve yönetim kısmı olduğunu dile getiriyor. İngiltere’deki ilk test, drone ile ekilen türlerin daha yaygın olarak kullanılan helikopterle serpme yöntemiyle ekilen türlere kıyasla daha yüksek hayatta kalma oranlarının olduğunu göstermiştir, bazı türler ise elde dikilenlere yakın hayatta kalma oranı göstermektedir.

Şirket, Myanmar’daki çalışmalarından sonra bu teknolojiyi Güney Afrika‘ya ve alıp başını giden ormansızlaşmanın değerli ekosistemleri yok ettiği Amazon Ormanları’na da getirmeyi umuyor.

Myanmar’daki ormansızlaşmayla savaşmak için drone teknolojisinin BioCarbon Engineering tarafından nasıl kullanıldığına bir bakın!