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Drogba'dan Soma mesajı: Sizlerle dua edebilmek için Türkiye'ye geri dönüyorum

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Drogba tedavi için gittiği Katar’da yerel kıyafetlerle poz verdi

16 Mayıs 2014 18:43

Yaşadığı sakatlık sonrası kasık ameliyatı geçiren Drogba, Instagram hesabından paylaştığı notta “Türkiye, desteğimi göstermek ve sizlerle dua edebilmek için geri dönüyorum” ifadelerini kullandı.

Koray Durkal'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Galatasaray’lı futbolcu Drogba, bir diğer yıldız futbolcu Yaya Toure ile birlikte yan yana gelerek Katar’da kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Drogba, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, “Doha’da kardeşlerimle güzel bir zaman. İnanılmaz ve misafirperver insanlarla dolu bir ülke. Bana zor zamanımda yardımcı olan bu harika insanlara teşekkür ediyorum. Türkiye, desteğimi göstermek ve sizlerle dua edebilmek için geri dönüyorum” ifadelerini kullandı.

Manchester City’nin yıldızı Yaya Toure ise aynı fotoğrafı “Filler, Katar’da” ifadeleriyle paylaştı.

 

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