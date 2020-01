Drogba: O işçiler, Türkiye'nin büyük bir ülke olmasını sağlayan kişilerdi

Galatasaray Kulübü'ne veda etmeye hazırlanan Didier Drogba, önemli açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız, geride kalan sezonu değerlendirdi. Ayrılacağı için üzgün olduğunu söyleyen Drogba, Galatasaray taraftarına da mesaj gönderdi.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağının açıklamasını kulüp yönetiminin yapacağını belirterek, "Burada daha yapacak çok işimiz vardı" dedi.

Galatasaray Televizyonu'nda yayımlanan programa katılan Drogba, sunucunun "Ben, 'bizimle kal' demek istiyorum. Fakat bu olacak mı, bilmiyorum. Sen neler söylemek istersin " şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Çok zor bir soru. Bunun açıklamasını bence yönetime bırakalım, benim buraya gelişimi de onlar duyurmuştu. Üzücü; çünkü burada daha yapacak çok işimiz vardı. Fakat hayat bu. Ben her şeye, herkese saygı duyuyorum ama nasıl Chelsea'ye, Marsilya'ya saygı duyuyorsam, Guingamp'ta oynamayı çok sevdiysem, dünyanın neresine gidersem gideyim; insanlara Galatasaray'ı anlatacağım. Burada çok fazla arkadaş edindim, çok güzel insanlar tanıdım. Kendimi çok iyi hissettim. Fakat üzücü... İnsanlar sizi 'efsane' olarak adlandırdığında, size büyük saygı duyduklarını hissettirdiğinde… Bu gibi şeyleri anlatmak her zaman oldukça zor. Ben de tüm bunları açıklamak için burada değilim ama gelecek sezon birlikte olacağımızdan da emin değilim."

Sarı-kırmızılı taraftarları asla unutmayacağını dile getiren Drogba, "Gittiğim her yerde, her tatilimde, her zaman Galatasaray olacak. Her yerde sarı ve kırmızı olacak. Kalbim de Galatasaray için atacak. Burada sadece 1,5 yıl kaldım ama bu takım için attığım her gol, kariyerimin en iyi deneyimlerden biri oldu. Marsilya ve Chelsea ile birlikte kariyerimin en güzel anlarından biri" diye konuştu.

'O golü unutmayacağım'

Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray forması altında çıktığı ilk maç olan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında attığı golü hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı takımda çok güzel anıları olduğunu vurgulayan Drogba, "İlki havalimanında taraftarlar tarafından karşılandığım an. İkincisi, takım arkadaşlarımla tanışmam ve onlarla birlikte antrenman yapmam. Fakat bir numarada Akhisar Belediyespor maçında oyuna girdikten sonra topa ikinci veya üçüncü dokunuşumda, Burak'ın yaptığı ortada attığım o gol var. O anı hayatım boyunca hiç unutmayacağım. O an hissettiklerimi hayatım boyunca asla unutmayacağım" diye konuştu.

Akhisar Belediyespor maçında attığı golün kariyerin en iyi anlarından biri olduğunu anlatan yıldız oyuncu, şunları kaydetti:

"Bu gibi anların hayalini her zaman kurarsınız. Yeni bir takım, ilk maç… Aynı zamanda kale arkasındaki tribün tamamen Galatasaray taraftarlarıyla doluydu. Ben de o kaleye attım golü. Maç 0-0'dı. Ben her zaman maçı değiştiren golleri atmayı sevmişimdir. Sanırım bu da onlardan biriydi. Yeni bir dünyayı keşfetmek benim için bile zordu ama bunu hala yapabileceğimi kanıtlamıştım. Benim kariyerimdeki en iyi gollerden biriydi. O golü kesinlikle ilk 10'a koyarım. Gol sonrası mutluluğumu taraftarlarla ve takım arkadaşlarımla paylaşmak harika bir histi. Kusursuz bir karşılama oldu benim için."

'Çok şanslıyım'

Türkiye'de çok şey öğrendiğini belirten Didier Drogba, "Oyunculardan, insanlardan gerçekten çok şey öğrendim. Galatasaray'ı temsil ettiğim için onur duydum. Tüm Türkiye'nin saygısını kazandığım için çok şanslıyım. Bu, kendi adıma futboldan çok daha önemli bir şey. Böylesi bir saygıyı kazanmak, her zaman görülen bir şey değildir. Bu yüzden gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

'Buraya para için gelmedim'

Drogba, Türkiye'deki kariyerinde bazı hayal kırıklıkları da yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hayal kırıklığı yaşadığım bazı şeyler oldu. İnsanların takıma bağlılığımı sorguladıkları ve benden kuşku duyup, benim para için burada olduğumu düşünmeye başladıklarında... Tamamen yanılıyorlardı. Ben buraya para için gelmedim. Parayı düşünsem, zaten Çin'de kalırdım. Orada oynamasam bile paramı öderlerdi ama ben buraya para için gelmedim. Buraya futbol oynamak, tutkuyu yeniden hissedebilmek için geldim. Buradayım; çünkü burada rekabet vardı.

Dördüncü yıldızı kazanma hırsı vardı. Evet, bazı hayal kırıklıkları yaşadım. İnsanlar, benim daha önce Chelsea'de oynadığım için onlara karşı yeteri kadar iyi performans sergilemediğini düşündükleri anlarda…"

Galatasaray için elinden geleninin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Fildişi Sahilli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Chelsea ile yaptıkları maçın kendisi açısından duygusal geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için duygusal bir maçtı ve belki de bu yüzden sakatlık yaşadım, hala bununla mücadele ediyorum ama futbolun içinde bunlar var. Burada karşılaştığım tüm güzel şeylerle kıyaslandığında, yaşadığım hayal kırıklıkları bunlardı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, Beşiktaş maçında attığım iki gol, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı attığım gol... Taraftarların bana gösterdiği saygı. Benim onlara karşı çok büyük saygım var. Benim için en önemli olan da bu. İnsanları her gün mutlu edemezsiniz ama 365 günün 340'ında mutlu ederseniz, bu iyi bir şeydir."

'En büyük amacım, iyi bir insan olmak'

"Elbette gol atmak benim için çok güzel, harika bir his. Fakat bir insanın bana gelip, 'sen harika bir adamsın' demesi beni daha çok gururlandırıyor" diyen Drogba, şöyle konuştu:

"Çok gol attım. Hala atmak istiyorum ve atacağım. Fakat hayattaki en büyük amacım, iyi bir insan olmak. Ben insanların, 'belki çok iyi futbolcu değil ama bana saygı duyuyor' demesini isterim benim için. Çünkü futboldan sonra hayat başlar. Futbolu 10, belki de 15 sene oynayabilirsiniz ama sonrasında hayat devam eder. Biliyoruz ki biz yeniden buluşacağız, ben senin gözlerine bakıp, 'nasılsın' diye sormayacaksam, bu neye yarar "

'Sneijder çok yardımcı oldu'

Didier Drogba, Galatasaray'a gelme kararını vermesinde Wesley Sneijder'in çok yardımcı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Mourinho ile konuşuyordum, bana 'Eğer Wesley oraya gidiyorsa, sen de git. Sen de bundan keyif alacaksın, sen de orada eğleneceksin' dedi. Ben de onu dinlemekte haklı olduğumu gördüm. Bana doğru fikri verdi. Buraya geldim, harika insanlar tanıdım. İlk olarak Wesley. Bana göre o dünyanın en iyi oyuncusuydu. Aynı zamanda onunla birlikte oynamak iyi bir fırsattı, ondan öğrenebileceklerim vardı, onlarla birlikte kendimi geliştirebilirdim. Daha sonra diğer takım arkadaşlarımla tanıştım. Harika insanlar tanıdım. Hiçbirinin kalbi kötü değildi, hepsi iyi yürekli insanlardı."

Sarı-kırmızılı takımda çok yetenekli oyuncuların olduğunu belirten ve Emre Çolak ile Semih Kaya'dan övgüyle söz eden Drogba, "Çok fazla oyuncu var. Selçuk, Burak… Eğer takımınızda Burak gibi bir oyuncunuz yoksa, her sezon 15-20 gol daha az atarsınız ve ligi kaybedersiniz. O böyle bir santrfor. İnsanların onun hakkında, 'bunu iyi yapmıyor, şunu şöyle yapmıyor' dediklerini biliyorum. Fakat günün sonunda, şu an ikinci sıradaysak onun attığı goller sayesinde. Ona daha fazla saygı duyulması lazım" diye konuştu.

'Takım ruhunu konusunda zorluklar yaşadık'

Drogba, bu sezon karşılaştıkları bazı değişiklikler nedeniyle takım olarak sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sayıda farklı şey yaşandı. Yeni kurallar, yabancı sınırı... Bu, ligdeki tüm takımlar arasında en fazla Galatasaray'ı etkiledi. Ayrıca teknik adam değişikliği yaşadık. Bu da takım için oldukça zor bir durumdu. Biliyorsunuz, Fatih Terim'e çok büyük bir saygım vardı ve onu seviyordum. Takım olarak beraberliği ve takım ruhunu yakalama konusunda zorluklar yaşadık. Bunu bazı zamanlarda başardık, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda; çünkü orası rekabet alanı yüksek bir turnuva. Ancak lig maçlarında bunu pek hissedemedik. Bu yüzden de ligde fazla puan kaybı yaşadık."

'Soma'daki facia beni de etkiledi'

Didier Drogba, Soma'da yaşanan maden faciasını büyük bir trajedi olarak niteleyerek, "Burada 1,5 yıldır yaşıyorum. Bu tabii ki beni de etkiledi. Ben de tüm iyi dileklerimi hayatını kaybeden işçilerin ailelerine gönderiyorum. Çünkü o işçiler, Türkiye'nin büyük bir ülke olmasını sağlayan kişilerdi. Tüm o ailelere... Evet, sizin için çok zor bir durum olduğunu biliyorum ama sürekli sizi düşünüyorum" diye konuştu.