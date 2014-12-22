Drogba, karısını Hollanda güzeliyle mi aldattı?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba’nın, 2014 Hollanda güzeli seçilen Tatjana Maul ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Yıldız golcünün, evliyken bu ilişkiye girdiği iddiası ise Avrupa medyasında geniş yer buldu.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatjana Maul, ismini vermediği bir futbolcuyla ilişkisi olduğunu inkar etmezken, "Herkesin tanıdığı bir futbolcuyla ilişkim vardı. Onu hala çok seviyorum, ama ilişkimiz çok karışıktı. Şu anda Chelsea’de oynuyor ve daha fazlasını söylemeyeceğim" dedi.



O ismin Drogba olup olmadığı konusunda "Bazen bir şey söylememek çok daha iyi" şeklinde kafaları karıştıran bir cevap veren 19 yaşındaki model, kısa sürede Hollanda’nın en çok konuştuğu isimler arasına girdi.