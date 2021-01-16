"Drivers License", Spotify'da bir günde en çok dinlenen şarkı oldu

Olivia Rodrigo'nun "Drivers License" şarkısı rekor kırarak Spotify'da bir günde en çok dinlenen şarkı oldu.

Spotify, parçanın 11 Ocak'ta 15.17 milyon defa dinlenerek rekor kırdığını, 12 Ocak'ta da 17.01 milyon defa dinlenerek kendi rekorunu kırdığını ifade etti.

Spotify'in Global Hit'ler departmanının başındaki Becky Bass, şarkı yayınlanmadan önce Rodrigo'nın kitlesinin daha çok gençlerden oluştuğunu ifade ederken, "Drivers License" ile bu kitlenin genişlediğini, parçanın tanınmasında sosyal medyanın da rol oynadığını ifade etti.

Rodrigo'nun ilk teklisi olan "Drivers License", 8 Ocak'ta yayınlanmıştı.