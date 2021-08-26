Drive to Survive'ın 4. sezonunun çekileceği açıklandı

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Netflix, Formula 1 sezonuna içeriden bir bakış sunduğu Drive To Survive belgesel serisinin 4. sezonunun çekileceğini açıkladı.

Drive to Survive'ın yeni sezonu şu anda devam etmekte olan 2021 sezonunu konu alacak. 2021 sezonunun şu ana kadar en dikkat çeken başlığı Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın arasında geçen şampiyonluk yarışı oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si bu sezon da gerçekleştirilecek. Geçen seneki Türkiye GP, Drive To Survive'ın 3. sezonunda yer bulmamıştı.

Drive To Survive, Formula 1'in kaotik dünyasına perde arkası bir bakış sunuyor. Bazı F1 hayranları, seriyi pilotların arasındaki gerginlikleri olduğundan büyük göstermekle suçlamıştı.

Yeni sezonun 2022'de yayımlanması planlanıyor