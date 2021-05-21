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Drew Barrymore: En iyi arkadaşım Cameron Diaz'a göndereceğim iç çamaşırlı videomu yanlışlıkla 16 yaşında bir erkek çocuğuna göndermiştim

21 Mayıs 2021 12:53

Oyuncu Drew Barrymore, arkadaşı Cameron Diaz'a göndereceği giyinirken çektiği iç çamaşırlı bir videoyu yanlışlıkla 16 yaşında bir erkek çocuğuna gönderdiğini söyledi. 

The Independent'ta yer alan habere göre, bir talk show programına konuk olan Drew Barrymore, iç çamaşırlı bir videosunu Charlie'nin Melekleri filmindeki rol arkadaşı Cameron Diaz'a göndermek istediğini ama yanlışlıkla 16 yaşında bir erkek çocuğuna gönderdiğini anlattı. 

Barrymore "En iyi arkadaşım Cameron Diaz'dır. Sürekli birbirimizin önünde üstümüzü değiştiririz. Ona üstümü değiştirdiğim video gönderecekken yanlışlıkla 16 yaşında Matthew isimli bir çocuğa göndermiştim" dedi. 

Barrymore, çocuğun kendisine "Videonu aldım ama merak etme kimseye göndermeyeceğim" yanıtını verdiğini söyledi ve ekledi "Çok şükür Matthew kibar, genç bir centilmendi" dedi. 

 

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