Dream Theatre’ın klavyecisi Rudess’tan Türk müzisyene övgü

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü progresif metal grubu Dream Theater’ın klavyecisi Jordan Rudess, Türk müzisyen Eren Başbuğ’dan övgüyle bahsederek, “Mükemmel bir yetenek ve tatlı bir insan. Kendisi benim oğlum gibidir” dedi.

Kariyerinin en önemli albümü “Images & Words”ün 25’inci yıl turnesi kapsamında 10 Ekim’de Maslak\'taki Volkswagen Arena’da sahne alacak ABD’li müzik topluluğu Dream Theatre’ın virtüöz klavyecisi Jordan Rudess, İstanbul konserleri öncesi DHA’ya konuştu. Grupla bir dönem çalışmalar yapan Türk müzisyen Eren Başbuğ’un mükemmel bir yetenek olduğunu söyleyen Rudess, “Umarım tekrar birlikte çalışma şansımız olur. Bir numaralı müzik dehamdır Eren. Mükemmel bir yetenek ve tatlı bir insan. Kendisi benim oğlum gibidir” diye konuştu.



“TÜRKİYE’YE YENİDEN GELMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

Yeniden Türkiye’ye gelecek olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını belirten Jordan Rudess, “Türkiye’ye yeniden gelmeyi dört gözle bekliyoruz. İstanbul’u daha önce gezmiştim ve çok keyif almıştım. Türkiye’de akılda kalıcı konserlerimiz oldu. Her zaman heyecan verici ve etkili deneyimler yaşadık” ifadesini kullandı.



“TÜRKİYE’NİN TARİHİ YERLERİNDE KONSER VERMEK İSTERİM”

“Pink Floyd’un Pompeii konseri gibi Türkiye’nin tarihi yerlerinde konserler vermek ister misiniz” şeklindeki soruya da ünlü müzisyen, “Tabii ki isterim. Böyle bir şey olursa minnettar olurum. Böyle bir konser verirsek harika bir film olacağından eminim” yanıtını verdi.

Jordan Rudess, bundan sonra konsept albümlerine devam edeceklerini ancak öncesinde yapmaları gereken başka projeler olduğunu da sözlerine ekledi.

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