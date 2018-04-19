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Kültür-Sanat

D&R'dan anneler gününe özel kampanya

İSTANBUL, (DHA) - D&R, anneler günü için Kobo Aura E-kitap Okuyucu' da kampanya başlattı

19 Nisan 2018 19:09

İSTANBUL, (DHA) - D&R, anneler günü için Kobo Aura E-kitap Okuyucu\' da kampanya başlattı. Kampanyaya özel Kobo Aura’lar 539 lira yerine 419 liradan satışa sunulacak.

\'Anneler eşsizdir, Kobo Aura E-kitap Okuyucu annelere teşşekür etmenin milyonlarca yolunu sunuyor\' sloganıyla başlatılan kampanyada 26 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında Kobo Aura’lar normal satış fiyatı 539 lira yerine kampanyalı satış fiyatı 419 liradan tüm D&R mağazalarında ve dr.com.tr’de satışta olacak.

ANNELER GÜNÜ\'NE ÖZEL FİYATLARLA D&R\'LARDA

Kobo Aura, kitap ve teknoloji sever anneler farklı bir alternatif olacak. E-kitap Okuyucu, kolay taşınabiliyor, 3 bin taneye kadar e-kitap kapasitesine sahip. Önden aydınlatmalı ekranıyla okuma biçimine ışık katacak. 4 GB yerleşik hafızası olan Kobo Aura, kağıda basılmış görünümüyle okuma keyfini daha da arttırıyor. Ayrıca, e-kitap okuyucu, 11 farklı yazı tipi ve 40\'tan fazla boyut arasından seçim yapabilme imkânıyla sunuyor.

(FOTOĞRAF)

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