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Kültür-Sanat

 D&R'da dopdolu bir hafta kitapseverleri bekliyor

İSTANBUL, (DHA)-D&R, tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle bir araya getiriyor

07 Nisan 2018 14:34

İSTANBUL, (DHA)-D&R, tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle bir araya getiriyor.

\"Üç Kız Kardeş\" kitabıyla tüm Türkiye’deki D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşan İclal Aydın 6 Nisan Cuma D&R Adana Optimum\'da kitapseverlerle buluştu. Sevilen yazar Aydın, 7 Nisan Cumartesi D&R Mersin Forum’da, 8 Nisan Pazar günü ise D&R İskenderun Park Forbes’de olacak.

8 Nisan Pazar günü, polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit D&R Akbatı’da, çocuk sağlığı konusunda yazdığı kitaplar ile tanınan ve sevilen Hayri Gözlükgiller ise  D&R Capacity’de olacak. 

Yazdığı Galaktik Diplomasi ve Kozmik Dokunuş kitaplarıyla dünyadışı uygarlıklar konusuna farklı bir bakış açısı getiren Erhan Kolbaşı, Haktan Akdoğan ile birlikte 8 Nisan Pazar günü D&R Kavaklıdere’de Ankaralı okurlarıyla buluşacak.

Oyuncu ve yazar Başak Sayan ise D&R çocuk etkinlikleri kapsamında 7 Nisan Cumartesi D&R Ankara Panora, 8 Nisan Pazar günü ise İstanbul D&R Hilltown’da minik dostlarıyla bir araya gelecek.

Yazarların D&R\'lardaki programları ise şöyle: 

  7 Nisan Cumartesi           İclal Aydın           D&R Mersin Forum 15:00

7 Nisan Cumartesi           Başak Sayan       D&R Ankara Panora 15:00

8 Nisan Pazar     Ahmet Ümit      D&R Akbatı 15:00

8 Nisan Pazar     Hari Gözlükgiller              D&R Capacity 15:00

8 Nisan Pazar     İclal Aydın           D&R İskenderun Park Forbes 15:00

8 Nisan Pazar     Erhan Kolbaşı - Haktan Akdoğan              D&R Kavaklıdere 15:00

8 Nisan Pazar     Başak Sayan       D&R Hilltown 15:00

(FOTOĞRAF)

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