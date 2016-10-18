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Yaşam

Drakula'nın şatosunda bir gece geçirmek ister misiniz?

Romanya’da Kont Drakula’nın kalesi olarak bilinen ve müze olarak hizmet veren Bran Şatosu'nda geceleyecek 2 kişi aranıyor

18 Ekim 2016 21:22

Airbnb sitesi Romanya’da Kont Drakula’nın kalesi olarak bilinen Bran Şatosu'nda Cadılar Bayramı’nı geçirecek kişiler arıyor. 70 yıldır kimsenin gecelemediği kalede kalma fırsatını kazananlar, kadife kaplamalı tabutlarda uyuyacak.

Sputnik'in haberine göre; Airbnb sitesi, 31 Ekim’de kutlanacak Cadılar Bayramı’nı filmlerdeki gibi bir atmosferde geçirmeyi hayal edenler için unutulmayacak bir fırsat sunuyor. Sitede düzenlenen yarışmada, Romanya’da Kont Drakula’nın kalesi olarak bilinen ve müze olarak hizmet veren Bran Şatosu'nda geceleyecek 2 kişi aranıyor. Kont Drakula (Vlad Tepeş), tarihte 'Kazıklı Voyvoda' ve 'vampirlerin atası' olarak da anılıyor.

At arabasıyla günbatımında kaleye getirilecek ve Drakula karakterini yaratan yazar Bram Stoker’ın torunu Dacre Stoker’ın karşılayacağı talihliler, kadife döşemeli tabutlarda uyuma fırsatı yakalayacak ve ayrıca 70 yıl sonra kalede uyuyacak ilk insanlar olacak.

 

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