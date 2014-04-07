T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Drakula hormonu ne işe yarıyor?

Sadece karanlıkta çalışan Drakula hormonu kanser ve diyabete karşı koruyucu etkiye sahip

07 Nisan 2014 17:43

Uyku sırasında beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan ve 'Drakula hormonu' da denilen melatonin hormonu sadece karanlığı seviyor. Bu hormon, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkiye sahip.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkiye sahip olan melatonin hormonunun ancak karanlıkta salgılanabileceğine dikkati çekerek, " Gece çalışıp gündüz uyuyanlarda kanser oranları daha yüksek. Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız karanlıkta uyuyun" dedi.

Bahçeci, vücudun uyku sırasında kendisi için yararlı çalışmalar yapmaya devam ettiğini, güneş batıp hava kararınca beyin ortasında bulunan bezelye bükülüğündeki pineal bezinin melatonin hormonunu salgılamaya başladığını anlattı.

Uyku sırasında beynin hipotalamus bölgesinden gece salgılandığı için "Drakula hormonu" denilen melatoninin yeterli salgılanmasının karanlıkta uyumayla mümkün olduğunu, bunun parlak ışık altındaki uyku sırasında yeterli salgılanmadığını belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"Uyku sırasında beynin beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan melatonin hormonu ancak karanlıkta salgılanabiliyor. Bu hormon, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkiye sahip. Gece çalışıp gündüz uyuyanlarda kanser oranları daha yüksek. Sabahları dinç uyunmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız karanlıkta uyuyun. Melatoninin salgılanmasını sadece gün ışığı değil, yapay ev içi aydınlatma ve özellikle mavi ışık da engelliyor.

Bu hormon kişinin dinç kalmasını sağlıyor. Diyabet ve kanser dahil pek çok hastalığa karşı olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Gece mesaisinde çalışan insanlar incelendiğinde gündüz çalışanlara göre kanser görülme oranı daha yüksek olduğu saptanmış. Kişi devamlı gece çalışıyorsa ve gündüz de loş ya da karanlık ortamda uyumuyorsa melatonin düşük salgılandığı için koruyucu etkisi de ortadan kalkmış oluyor. Bu birçok hastalığa ve olumsuz sonuçlara yol açıyor."

 

Üzüm, zeytinyağı ve muz

 

Bahçeci, üzüm, zeytinyağı ve muzun melatonin açısından zengin yiyecekler olduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER

drakulahormondiyabetüzümmuzzeytinyağıdiyabetkanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24