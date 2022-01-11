Drake, birlikte olduğu bir kadının hamile kalmasını engellemek için kullanılmış prezervatifin içine acı sos dökmekle suçlanıyor

Şarkıcı Drake’in bir kadınla seks yaptıktan sonra prezervatifte kalan spermlerle hamile kalmasını önlemek için prezervatifin içine acı sos döktüğü iddia edildi.

MTO News’da yer alan habere göre, şarkıcı Drake, Instagram’da tanıştığı bir modelle flört etmeye başladı.

İsmi belirtilmeyen model, buluştuklarını ve bir otel odasında seks yaptıklarını söyledi.

Seks sonrasında rapçi Drake’in kullanılmış prezervatifi banyoya attığı, kadının daha sonra çöpten prezervatifi alarak yeniden kendine taktığı iddia edildi.

İddiaya göre kadın vajinasında bir yanma hissederek çığlık atınca Drake, spermlerinin çocuk sahibi olmak için kullanılmasını engellemek için içine acı sos döktüğünü itiraf etti.

Modelin Drake hakkında dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.