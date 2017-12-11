Dr. Yılmaz: Horlama ve uyku apnesi sağlığımızı tehdit ediyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, horlama ve uyku apnesinin yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları, felç veya ani gece ölümlerine de neden olabileceğini söyledi.

Uykunun sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıdığını anlatan Dr. Adem Yılmaz, \"Sağlıklı uyku sağlıklı bir yaşam için mutlaka gereklidir. Vücut kendini uyku döneminde yeniler ve kesintisiz ve düzenli bir uyku, fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ruhsal sağlığın temel şartıdır\" dedi. Toplumda horlama ve uykuda solunum durmasının oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Adem Yılmaz, \"Uykuda huzursuzluk, horlama, tekrarlayan nefes durmaları, sık sık idrara kalkma, terleme, ağız kuruluğu ve reflü uyku apnesinin belirtilerindendir. Baş ağrısı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, sabah yorgun uyanma ve aşırı uykululuk ve yorgunluk hali ise uyku apnesinin gündüz belirtileri arasındadır\" diye konuştu.

\'TEDAVİSİ MÜMKÜN\'

Horlama ve uyku apnesine karşı uyarılarda bulunan Dr. Adem Yılmaz, şunları kaydetti:

\"Yüksek tansiyon hastalarının yarısında uyku apnesi görülmektedir. Tansiyonu kısa zamanda düşmeyen, 3-4 değişik tansiyon ilacına rağmen tansiyonu kontrol altına alınamayan hastaların yüzde 80\'inde uyku apnesi bulunmaktadır. Uyku apnesinin sebep olduğu birçok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Uykuda ani ölüm, inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği, akciğer hastalarında solunum yetmezliği, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık, kontrol atına alınamayan diyabet başlıca sorunlardır. Bunun yanı sıra, kalitesiz ve yetersiz uykunun, kişide gündüz sürekli yorgunluk ve dikkat eksikliği yaratarak trafik ve iş kazalarına da neden olabilmektedir. Uyku testi ile uyku apnesinin tanısı mümkün. Günümüzde gelişen teknoloji ile horlama ve uyku apnesi tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.\"



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