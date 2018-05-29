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Sağlık

Dr. Yavrucu Hepsiburada 'Anne Söyleşileri'nin konuğu olacak

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr

29 Mayıs 2018 20:13

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, çocukların sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlatmak üzere, Hepsiburada Facebook sayfasına konuk olacak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavrucu, Hepsiburada Facebook sayfasından gerçekleştirilecek canlı yayında, çocuklarının sağlığını korumak için her şeyi yapan annelerin merak ettiği soruları cevaplayacak. Çocukların psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için önerilerde bulunacak olan Yavrucu, çocuk sağlığını tehdit etmeyen, eğitici, öğretici, geliştirici kitap ve oyuncak önerilerini de Hepsiburada Anne Söyleşileri’nde paylaşacak.

Söyleşi kapsamında gün boyu “Anne Söyleşileri” kategorisinde bulunan seçili çocuk kitapları ve anne bebek ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Doktor Çiğdem Yavrucu’nun çocuk sağlığı konusunda vereceği önemli bilgiler, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te Burçak Birben’in sunumuyla, Hepsiburada Facebook sayfasından canlı yayınlanacak. 

(FOTOĞRAF)

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