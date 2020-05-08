Dr. Tutku Taşkınoğlu yanıtladı: Koronavirüs bulaşma riski hangisinde daha fazla; deniz mi, havuz mu?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber pandemi sürecinde tatil planı yapan vatandaşlar Koronavirüs açısından en risksiz seçenekleri araştırıyor. Peki Koronavirüs'ün bulaşma riski bakımından hangisi daha tehlikeli; deniz mi, havuz mu? Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu cevapladı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, corona virüsünün sudan bulaştığına dair bir kanıt olmamasına rağmen, enfekte olmuş bir kişinin havuz veya deniz kullanımı sırasında damlacıklarının suya düşmesi sonucu bulaş riskinin olabileceğini kaydetti. Dr. Taşkınoğlu, virüs tehlikesinin bitmediğini belirterek, havuz ya da denize girmek için acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

Havuzda veya denizde bir virüs taşıyıcısı varsa, özellikle havuzda mesafeyi mutlak sağlamak gerektiğini ifade eden Dr. Taşkınoğlu, şunları söyledi:

"Deniz tuzlu su olduğu için öldüreceğini zannediyoruz ama..."

“Kimseyle 2 ya da 3 metreden daha fazla yakınlaşmayacağınızı bilerek denize ya da havuza girebilirsiniz. Hasta ve ölüm sayısı azaldı; ancak virüsün tehlikesi henüz bitmedi. Aslında havuz hijyen açısından daha iyi bile olabilir. Çünkü içerisinde klor var ve klorun virüsleri öldürme ihtimali daha yüksek.

Deniz tuzlu su olduğu için öldüreceğini zannediyoruz; ama bazen biz çok zorda kalırsak, tuzlu suyu virüsleri taşıma besiyeri olarak kullanıyoruz. O yüzden denizdeki tuzlu su virüsü öldüremeyebilir, varlığını sürdürmesine sebep olabilir. ‘Denizde virüs ölecek, havuzda virüs ölmeyecek’ diye bir şey söylememiz mümkün değil.

Denizin bir avantajı var

Ancak denizin şöyle bir avantajı olabilir. Deniz sizin çok daha kolay mesafe almanızı sağlayabilir. Ama deniz tuzlu olduğu için avantaj olabileceğini ben düşünmüyorum. Eğer çok istiyorsanız, havuz ilk temizlendiği anda ve boş olduğu zamanda tek başına girmeniz daha sağlıklı olacaktır.”