D&R Trabzon'da yeni mağazasını açtı

Uğur AYDIN/TRABZON,(DHA)- KÜLTÜR, sanat ve eğlence dünyasının yeniliklerini tek çatı altında birleştiren D&R, 200’üncü mağazasını Trabzon’da hizmete sundu.

Türkiye’de her geçen gün artırdığı mağaza sayısına bir yenisini daha ekleyen D&R’ın Trabzon Meydan mağazası hizmete açıldı. Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, D&R yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı. D&R’ın ‘cadde’ konseptli yeni mağazası, Trabzon\'da Atatürk Alanı\'nda ziyaretçileriyle buluştu. Kentte yer alan tarihi belediye eski binasının, dokusu bozulmadan restore edilmesiyle hizmete açılan D&R, 150 metrekarelik alanda; 15 bin ürün ile hizmet vermeye başladı. Açılışta, yazar İclal Aydın da okurlarıyla buluştu. İclal Aydın, açılışı yapılan D&R Trabzon Meydan mağazasında gerçekleşen imza gününde, çok satanlar listesinde, üst sıralarda yer alan kitaplarını okurları için imzaladı. Böyle bir mekanın ilk yazarı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yazar Aydın, “Trabzon’da bir tane daha D&R olmasından dolayı çok mutluyum. D&R hepimiz için çok önemli, kitabımızın raflarda olması, okurla buluşması, okuru ve yazarı böyle etkinliklerle buluşturuyor olması çok değerli. Üstelik böyle güzel tarihi bir binada, bu kadar güzel bir mekânın ilk yazarı olmak da inşallah bana da uğurlu gelir” dedi.

‘ÜLKEDEKİ YAYGINLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ’

Turkuvaz Kitap ve Kırtasiyesi A.Ş. Perakende Sektörü Grup Başkanı Ahmet Coşar, D&R olarak Türkiye genelinde daha da yaygınlaşacaklarını belirterek, amaçlarının kitapları daha çok okutmak olduğunu ifade etti. Coşar, “ Bu mağaza D&R’ın 200’üncü mağazası. 200’üncü mağaza olarak da burayı özellikle seçtik, bizim için çok önemli. Trabzon’a hayırlı olsun. Buraya geldiğimiz için de çok mutluyuz. Trabzon’da 3’üncü mağazamız oldu bu. Türkiye’de de 200’ü geçeceğiz bundan sonra. Ülkedeki yaygınlığımızı artıracağız ve en büyük amacımız kitabı daha çok okutmak. D&R’ın peşinde olduğu kitapları, yayınevlerini Türkiye’ye dağıtmak” diye konuştu.

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