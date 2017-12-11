Dr. Toy, “Türkiye’nin 10 Başarılı Genç İnsanı” arasında gösterildi

İSTANBUL- (DHA)- 100’den fazla ülkede 200 bini aşan üye sayısı ile dünyanın en eski ve en yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI - Junior Chamber International (Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği), Medipol’den Yrd. Doç. Dr. Fatih Toy’u Fen ve Teknik Gelişme alanında “Türkiye’nin En Başarılı Genç İnsanı” olarak gösterdi.

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından verilen 2017 TOYP “Ten Out standing Young Persons” ödüllerinin Türkiye ayağında, ‘Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’ ödülleri sahiplerini buldu. Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Muhammed Fatih Toy, “Fen ve Teknik Gelişme Alanında En Başarılı Genç” seçildi. Dr. Toy, Medipol Üniversitesi Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi\'nde yürüttüğü yeni nesil mikroskop sistemlerinin tasarım ve prototipleri çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

GELECEK YIL TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Gelecek yıl fen ve teknik gelişme alanında Türkiye’yi temsilen aday gösterilecek olan Dr. Toy, ödülle ilgili şunları söyledi: “Optik mikroskoplar ile holografik görüntülemeyi bir araya getiren çalışmalarımız nedeni ile bu ödüle layık görüldük. Bu alan için yaşam bilimlerine yönelik uygulamalarda, teknik geliştirmelerde ve ticarileşme faaliyetlerinde ilkleri yapabilme imkânı bulduk. Avrupa Uzay Ajansı desteği ile yer çekiminin olmadığı ortamlarda hücre tepkilerini anlık olarak ilk defa geliştirdiğimiz mikroskop ile kendi ekibimiz ölçtü. Geliştirdiğimiz faz nanoskopisi tekniği ile 100 nanometreden küçük cisimlerin görünür ışık ile işaretsiz görüntülenebildiğini gösterdik. İsviçre’de kurduğumuz start-up şirket ile de bu teknolojiyi bir ürün olarak piyasaya ilk defa sunma fırsatımız oldu. Günümüzde ise İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde, üniversitemizin ve İSTKA’nın desteği ile kurduğumuz Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi ile bu araştırmalarımızı daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz.”

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