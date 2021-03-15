Dr. Sibel Yavaş: Konuşması sırasında ıslanan maske hemen değiştirilmeli

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında ilk 5'te yer alan Tokat'da görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Sibel Yavaş, koruyucu maskelerin en fazla 3-4 saat kullanıldıktan sonra değiştirilmesi, konuşma sırasında ıslanan maskelerin ise hemen çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tokat’ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olurken, bu hafta 228,82 olarak tespit edildi. Tokat Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Sibel Yavaş, Koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

"Kısa sürede işler halledip evlere dönülmeli"

Tokat’ın kırmızı bölgeden çıkması için kurallara uyulması gerektiğini belirten Sibel Yavaş, “Herkesin önce kendi sağlığını, sonra çevresindekilerin sağlığını korumak için düzenli ve uygun bir maske kullanması, gerektiğinde maskenin değiştirilmesi, el hijyenine dikkat etmesi ve uygun sosyal mesafeyi korumak lazım. Gereksiz bir şekilde kalabalık oluşturmamak adına cadde ve sokaklarda kısa sürede işlerini halledip evlere dönülmesini öneririm” dedi.

"Cerrahi maskenin ömrü 3-4 saattir"

Açık havada insanların biraz daha rahat olduğunu ifade eden Yavaş, şunları söyledi: Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Uygun mesafeyi mutlaka korumamız lazım. Aşılansak da aşılanmasak da bu tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmemiz lazım ki, bu yüksekliği kırabilelim. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu tamamen kaplayacak şekilde kullanılmalı, ıslandığı ya da nemlendiği zaman değiştirmeliyiz. Bu 3-4 saatlik bir durum. Cerrahi maskenin ömrü o kadardır. Bu süreç sonunda yenilememiz gerekiyor. Yüksek sesle konuşuyorsak, nemlenip ıslanıyorsa hemen değiştirmemiz lazım. (DHA)