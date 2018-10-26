‘Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu' kasım ayında başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - BAHÇEŞEHİR Koleji, ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensipleri konusunda rehberlik etmek üzere eğitim bilimci yazar ‘Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu’ programını başlatıyor. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50’inci Yıl Kampüsü’nde yürütülecek program 3 farklı modülden oluşuyor.

Ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme konusunda rehberlik etmek üzere Dr. Özgür Bolat’ın çocuk yetiştirmenin bilimsel temellerini aktaracağı programın Kasım ayı itibariyle Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50’inci Yıl Kampüsü’nde başlayacağı belirtildi.

“EBEVEYNLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Programla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Çocukların eğitim hayatlarındaki kazanımların, okul ve ailenin etkin iş birliği ile en üst düzeye çıkarılabileceğini düşünüyoruz. Bahçeşehir Kolejinde bu anlayışla veli seminerleri başta olmak üzere ebeveynlere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özgür Bolat ile başlattığımız programın da anne babalara hem kendilerini, hem çocuklarını hem de ebeveyn olmayı farklı açılardan görmeleri için rehberlik edeceğini düşünüyorum” dedi.

“ÇOCUKLARLA DERİN İLETİŞİM KURABİLMENİN TEMELİNİ ANLATIYORUZ”

Anne Baba Okulu’nun, ‘Ebeveyn Olmak’, ‘Ben Olmak’ ve ‘Biz Olmak’ şeklinde 3 farklı modülden oluştuğunu ifade eden Dr. Özgür Bolat, şöyle konuştu:

“Programın ‘Ebeveyn Olmak’ modülünde ‘Sevgi kendi ihtiyaçlarını karşılamak değil, çocuğu var etmektir’anlayışından yola çıkarak, ebeveynlerin çocukla kurduğu ilişkileri sorgulatıyor ve çocukla derin etkileşim kurabilmenin temel yöntemlerini anlatıyoruz. ‘Ben Olmak’ başlıklı modülde‘Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir’anlayışından yola çıkarak, ebeveynlere kendileriyle ilgili derin farkındalıklar kazandırıyoruz. ‘Biz Olmak’ başlıklı modülde ise anne ve babanın birbiriyle kurduğu ilişkinin (boşanmış olsalar da) çocuk üzerindeki etkisinden bahsediyoruz.Bu programda, bilgi kirliliğinin olduğu bu dönemde çocuk gelişimi ile ilgili en bilimsel bilgileri sunmanın yanı sıra, bilimsel testler, etkinlikler ve ödevlerle katılımcılara derin farkındalık kazandırıyor ve somut öneriler sunuyoruz. Önerilerin ve uygulamanın sonuçlarını takip ediyoruz. Her katılımcının, rehberliğimizde yaşadığı sorunları çözme konusunda çok ciddi adımlar atmasını hedefliyoruz.”

Kayıtları devam eden ‘Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu’ programının, iş ve yaşam koşulları nedeniyle hafta içi ve hafta sonu gruplarında, farklı saatlerde sunulacak eğitim programlarının her birine katılım sayısının 50 kişi ile sınırlı olacağı belirtildi.