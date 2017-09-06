D&R okul alışverişi için özel ürünler ile öğrencilerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA) OKUL alışverişi telaşına düşen aileler için D&R geniş bir ürün yelpazesi ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Yüzlerce markadan ürünle okul ihtiyaçlarının tamamı D&R’da kampanyalarla satışa sunuluyor. Okul modasına yön veren kırtasiye ürünleri, yazı yazmayı daha keyifli hale getiren online kalem çeşitleri ve çok çeşitli çanta ve kalem kutular D&R raflarında öğrencileri bekliyor.

Çantalar, beslenme çantaları, matara, defterlerle birlikte bir öğrencinin okulda ihtiyaç duyacağı A’dan Z’ye her şey 31 ilde 164 bulunan D&R mağazasında ve D&R’ın online satış kanalı dr.com.tr’de satışa sunuluyor. Çocukların okulu sevmesine yardımcı olacak eğlenceli ve kullanışlı kırtasiye ürünleri D&R raflarında ve dr.com.tr’de tüm öğrenciler ile buluşacak.