Dr. Oetker'in şirketleri 8 hissedar arasında bölündü

Almanya merkezli Dr. Oetker'in varisleri arasında 14 yıldır süren anlaşmazlık çözüldü. Yiyecek, içecek, kimyasal ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler 8 hissedar arasında bölünüyor.

Dr Oetker’in kurucusunun torunu olan Rudolf-August Oetker, 2007’de hayatını kaybettiğinde arkasında üç evlilikten sekiz varis bıraktı. Farklı iş kollarında yollarına devam etmek isteyen hissedarlar anlaşmaya vardı.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, anlaşma kapsamında grubun pizza, hamur işleri ve tatlılarını içinde barındıran Dr. August Oetker KG şirketi, Richard Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Philip Oetker, Markus von Luttitz ve Ludwig Graf Douglas’ın kontrolünde olacak.

Söz konusu isimler Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Conditorei Coppenrath & Wiese KG ve Radeberger Gruppe KG şirketlerinin yanı sıra Hôtel du Cap-Eden-Roc’un da aralarında bulunduğu birkaç otelin yönetimini de yürütecek.

Çalışanlar etkilenmeyecek

Öte yandan Dr. Alfred Oetker, Carl Ferdinand Oetker ve Julia Johanna Oetker ise Henkell & Co. Sektkellerei KG, Martin Braun Backmittel ve Essenzen KG’nin sahibi olacak. Paris’teki Le Bristol’un de aralarında bulunduğu bir grup otel de bu isimlerin kontrolüne geçecek.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu kararla birlikte, Oetker Grup hissedarları şirketin yönetim stratejisine yönelik görüş ayrılıklarının üstesinden geldi. Anlaşma tüm hissedarlar tarafından imzalandı” denildi. Öte yandan söz konusu anlaşmanın şirket çalışanları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı vurgulandı.