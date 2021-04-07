Dr. Mustafa Çelik: Sık enfeksiyon geçiren bebeklerde geniz eti büyümesi görülüyor

Beykent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik, genellikle sık enfeksiyon geçirilmesi ve alerjik bünyeye sahip bebeklerde zamanla geniz eti büyümesinin görüldüğünün altını çizerek, "Annenin, bebeğinin horlayarak uyuması, burnundan rahat nefes alamaması veya uyku apnesi benzeri semptomlarla doktora başvurulması sonucunda tanı konulmaktadır" dedi.

Halk arasında "geniz eti" olarak bilinen adenoid vejetasyonun, burnun arka kısmında yerleşik, nazofarenks denilen anatomik bölgede yer alan lenfoid dokudan zengin bir patoloji olduğunu aktaran Beykent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik, doğumdan itibaren nazofarenks denilen anatomik bölgede, geniz eti oluşumu görülmemekte olduğunu ifade etti.

Dr. Çelik, "Geniz eti büyümesinin klinik bulguları arasında horlama, rahat nefes alamama, uyku apnesi, geniz akıntısı, kulaklarda sıvı birikmesi yer almaktadır. Çocuklarda sık kulakta sıvı birikimi görüldüğünde hekimler olarak geniz eti büyümesinden şüphe duyup, gerekli tetkikleri yapmaktayız. Geniz eti büyümesinin tanısı kulak burun boğaz uzmanları tarafından konulmaktadır. Yukarda bahsedilen şikayetler nedeniyle kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına getirilen çocuğun dikkatli muayenesi ve nazofarenks dediğimiz burun arkasındaki anatomik bölgenin endoskopik olarak görüntülenmesi ile tanı konulmaktadır" dedi.

Çocuklarda genellikle fiberoptik nazofaringoskop ile geniz eti teşhisi konulduğunu Dr. Çelik, "Geniz etinin endoskopik olarak görülmesinden sonra hekimin yaptığı iş ameliyat için yeterli büyüklükte olup olmadığına karar vermektir. Koana dediğimiz bölgenin (burun ile nazofarenks geçiş bölgesi) tıkanma durumuna ve çocuğun kliniğine uygun olarak geniz eti ameliyat olup olmadığına karar veriyoruz. Çocuklarda geniz eti ameliyatı (adenoidektomi), çocuğun hayat kalitesini etkileyecek düzeyde büyük geniz etinin alınmasıdır" diye konuştu.

Genel olarak çocuklarda horlama, uyku apnesi, yüzde asimetriler gelişimi, kulakta sıvı birikimi gibi nedenlerle ameliyat kararı uzman hekimler tarafından verilmekte olduğunu belirten Dr. Çelik, "Genellikle yaş sınırlaması olmasa da iki yaşından sonra şikayetleri olan çocuklarda bu ameliyat güvenle yapılabilmektedir. Adenoidektomi ameliyatı, yaklaşık olarak yarım saat süren, genel anestezi altında yapılan, 24 saat sonra çocuğun normal hayatına döndüğü basit bir ameliyattır. Ancak her ameliyat gibi adenoidektomi ameliyatında bazı riskleri bulunmaktadır. Ameliyat sonrası gördüğümüz en sık komplikasyon kanama ve geniz etinin tekrar büyümesidir" ifadelerini kullandı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Çelik, ameliyat sonrası çocukların şikayetlerinde düzelme olmasının özellikle annelerin anksiyete düzeylerini düşürdüğünü ve çocuğunun her uykuda yaşadığı sorunları yüzünden psikolojik olarak yıpranan annelerin, ameliyat sonrası rahatladıklarının yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya koyulduğunu aktardı.