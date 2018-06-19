Dr. Mustafa Aydın'dan School 21'e ziyaret

İSTANBUL, (DHA)- BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, güvenli bireyler yetiştirmek amacıyla \'Oracy Eğitim Metodu\' ile Londra’da eğitim veren ‘School 21’i ziyaret etti.

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen ve ‘Oracy Eğitim Metodu’ olarak adlandırılan eğitim metodu ile 4-18 yaş çocuklara eğitim veriliyor. Kendilerine güvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ‘Oracy Eğitim Metodu’ başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde başarı ile uygulanıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da okulun bulunduğu, Newman Belediyesi\'ne bağlı olan Stratford’daki School 21’i ziyaret eden BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, okul yetkililerinden, ‘Oracy Eğitim Metodu’yla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

“UYGULAMALI EĞİTİM” VURGUSU

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi ekibi ile pilot okul School 21’i ziyaret eden Dr. Mustafa Aydın’a program sorumlusu Kathryn Easwood, ‘Oracy Eğitim Metodu’nu hakkında bir sunum yaptı. Easwood, “Oracy Eğitim Metodu” modelinin çağın gerekleri ve ihtiyaçlarına göre dizayn edildiğini ifade etti. School 21 ziyaretinde öğrencilerle de görüşme fırsatı bulan Dr. Mustafa Aydın, ‘Oracy Eğitim Metodu’nun çağın gerekleri ve ihtiyaçlarına göre çok özel bir program olduğunu belirterek başarı hikâyelerinin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Dr. Aydın, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi ekibine, hem yabancı dil hem de, diğer teorik derslerde ‘uygulamalı eğitimi’ her zaman savunduğunu ve Türkiye’de de bu modeli ilk hayata geçiren eğitimcilerin başında geldiğini söyledi.

“ORACY EĞİTİM METODU” VE SCHOOL 21 HAKKINDA

\'Oracy Eğitim Metodu’ için pilot bölge olarak Stratford’taki School 21 seçilmiş. Bunun nedeni ise Stratford’un, iyi eğitim almamış geçim zorluğu içindeki ailelerin yaşadığı bölge olarak bilinmesi. Ana dili İngilizce olmayan, genellikle evlerinde İngilizce konuşulmayan ailelerin bulunduğu bu semtteki hedef ise, burada yaşayan çocukların ‘Oracy Eğitim Metodu’ ile başarılı olmaları, kendilerine güvenli bireyler olarak yetişmeleri. ‘Oracy Eğitim Metodu’, ilk olarak 2012 yılında eğitimin farklı yapılmasına inanan 3 girişimci, Peter Hyman, Oli de Botton ve Ed Fidoe tarafından School 21 bünyesinde hayata geçirildi. School 21, devlet destekli (State-funded) bir okul olmasına karşın, yerel otoritelerden bağımsız olarak kendi kullandıkları müfredata sahip.

Pilot okul olarak seçilen School 21’de 30 kişilik sınıflarda 4-18 yaş çocuklara eğitim veriliyor. Bu eğitim modeli ile birlikte çocukların global pazarda var olan rekabet ortamında işe alınmalarının sağlanması, toplumdaki diğer bireylerle etkileşimlerinin arttırılması hedefleniyor. “Oracy Eğitim Metodu”, Head, Heart ve Hand olmak üzere temelde 3 ana başlıkta toplanıyor. Head ile akademik başarı; Heart ile karakter ve refah; Hand ile de yeni fikirler üretme, problemlerin çözümü, yaratıcılık ile farklılık yaratacak bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

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