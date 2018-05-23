Dr. Mustafa Aydın'a Ukrayna'dan fahri doktora

İSTANBUL, (DHA)- BÜNYESİNDE Nobel ödüllü akademisyenler bulunan, Ukrayna’nın en köklü üniversitelerinden \'Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi\', İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a eğitim ve araştırma çalışmalarıyla bilim dünyasına katkılardan dolayı ‘fahri doktora’ unvanı verdi.

Ukrayna\'nın üçüncü büyük kenti Odessa’da Eylül 1918\'de kurulan Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi\'nin Rektörlük Binası\'nda düzenlenen törende konuşan Dr. Mustafa Aydın, bu unvanın kendisini gururlandırdığını belirtti. Teşekkür konuşmasında Suriye ve Kudüs’te yaşanan insanlık dramına değinen Dr. Mustafa Aydın, \"Tarihin ilk günlerinden beri insanlar, yakın ve uzak çevreleri ile daima ilişki içinde oldular. Çokça kavga edip, paylaşmayı bilemediler. Asırlarca devam eden bu anlaşmazlıklar ve savaşlar neticesinde birçok medeniyet ve insan yok oldu ve olmaya devam ediyor. Dün Suriye’de bugün Kudüs’te yaşanan insanlık dramına dünya sağır, dünya kör. Karşılıklı diyaloglarla çözülebilecek konular maalesef sürüncemede bırakılarak belirli çıkar güçlerinin oyunları ile kısır döngüler içinde devam ediyor\" dedi.

\"YÜKSEKÖĞRETİMDE SEFERBERLİK İLAN ETMELİYİZ\"

Çevre, eğitim, sağlık, enerji, su, güvenlik, terör gibi hayati öneme sahip konuların uluslararası boyutta tüm üniversiteler tarafından ele alınması gerektiğini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, \"Üniversitelerin geliştirmesi gereken en önemli yönlerinin uluslararasılaşma ve dünya insanı yetiştirmek olduğuna yürükten inandığımda beni tanıyan herkes şahitlik edecektir. Yükseköğretimde seferberlik ilan etmek zorunluluğundayız. Sınırların yok olduğu günümüzde hep birlikte kenetlenerek gelecek nesilleri doğru yolda yönlendirmeliyiz. Ben hayatımı gençlere, gelecek nesillere adamış bir eğitimci olarak sizlere tüm kalbimle sesleniyorum:

\"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN YENİ FİKİRLERE AÇIK OLUN\"

Yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın, öğrenin, yeni fikirlere, gelişmelere açık olun, gelecek sizlerin elinde kök salıyor, onlara iyi bakın, sulayın, budayın, çiçek açmasını sağlayın. Bir gün meyve verdiklerinde unutmayın ki sizlerin sayesinde olacak. Onların kuruyup gitmesine, zayıf köklerinden kolayca koparılmasına izin vermeyin. Yüce çınarlar yetiştirin, yetiştirin ki onların heybetli gölgelerinde daha birçok nesil gelişsin, sizlerin emekleriyle. Bugün burada olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu kıymetli üniversitenin rektörü Prof. Hennadii O. Oborskyi’ye beni “fahri doktoraya” layık gördükleri için tekrar şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ukrayna\'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan ve kadrosunda Nobel ödüllü akademisyenler barındıran Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi özellikle, eğitim ve bilim gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi, Avrupa, Asya ve Amerika’da birçok yüksekokul ve üniversite ile anlaşma yaparak, öğrenci değişim programlarına katılıyor.

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