Dr. Mehmet Öz'den sivilce önerisi: İğneyle delin

Birçok insan zararlı olduğunu bilmesine rağmen sivilceleriyle oynamadan duramaz. ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'in programına konuk olan Dr. Mehmet Öz sivilceler için sıkmak yerine bambaşka bir öneri getirdi: İğneyle delmek!

Daily Mail'de yer alan habere göre, büyük bir maket üzerinde canlı olarak uygulama yapan Dr. Mehmet Öz, alkol ile temizlenmiş bir iğnenin, sivilcenin sadece beyaz olan kısmından girilerek delinebileceğini söyledi.

Beyaz kısmın ölü deri olduğunu, ancak sivilce sıkıldığında canlı dokulara da zarar verildiğini belirtti. Sivilce iğneyle delinirken cilde tamamen paralel bir şekilde bir taraftan girilip, diğer taraftan çıkılması gerekiyor. Ayrıca ciltteki sivilceler sıkıldığında parmaklardaki mikrop cilde bulaştığı için yeni sivilce oluşumunu da tetikliyor. Ancak paralel delme tekniği sağlıklı cilde dokunulmadığı için hiçbir zarar vermiyor.