Bir bilim insanının Covid-19 hastası abisinin yaşadıkları üzerinden paylaşımı: Lütfen yazdıklarımı iyi okuyun!

T24 Haber Merkezi

Yale Üniversitesi New Haven Hastanesi’nden Dr. Mehmet Emin Adin, Covid-19 hastası olan abisinin yaşadığı ilde yoğun bakım yatağı bulamadıklarını belirterek bazı illerde işlerin hiç iyiye gitmediğini söyledi. İnsanların yoğun bakımlarda yer bulamadığı için yakınlarını kaybetmeye başlamasının sağlık çalışanlarına şiddeti ilerleteceğini savunan Adin, idarecilere çok acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Mehmet Emin Adin, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 37 yaşındaki abisinin akciğerlerinin çok kötü durumda olduğunu da söyleyerek ''Gençliğinize güvenmeyin'' dedi.

Sosyal medya hesabında konu ile ilgili paylaşımlarda bulunan Dr. Mehmet Emin Adin, şunları aktardı:

''Öz abisi yoğun bakımda olan bir hasta yakını, bir doktor, bir bilim insanı, dahası bir vatandaş olarak bunları yazıyorum. Lütfen yazdıklarımı iyi okuyun.

Yakın zamanda hastalığı ayrı zamanlarda ayrı yerlerden kapan, ailemden bir çok kişiyi evde tedavi ettim, birkaçına test dahi yapamadık.

Bir çok hastalığı bulunan 77 yaşındaki babam çok şükür sorunsuz yendi hastalığı.

Ancak 37 yaşındaki hiçbir hastalığı olmayan abimin şu anda akciğerleri çok kötü ve yoğun bakımda. Kendisine yaşadığı ilde yoğun bakım yatağı bulamadık. Şehir dışında kişisel ilişkilerim aracılığıyla bir yatak bulabildik.

Eminim sağlık bakanlığı durumun farkındadır ancak yineleyeyim. Sahada, özellikle bazı illerde, İŞLER HİÇ İYİYE GİTMİYOR. İşler daha kötüye gitmeden derhal çok sıkı bölgesel önlemler alınmalı.

İnsanlar yoğun bakımlarda yer bulamadığı için yakınlarını kaybetmeye başlarsa sağlık çalışanına şiddet ve kaos hayal edilemez boyutlara ilerler.

Aylardır tekrarlıyoruz herkes kişisel önlemini alsın ve özellikle idareciler çok acil önlem alsın.

Hastalığın ne kadar b*ktan bir hastalık olduğunu aylardır zaten yazıyorum ama yineleyeyim, GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN!''