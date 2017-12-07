D&R Live etkinlikleri kapsamında sevilen yazarlar okuyucularıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-KİTAPTAN müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünlerini ziyaretçilerine sunan D&R, farklı mağazalarda düzenlediği etkinliklerle sevilen yazarları okurları bir araya getiriyor.

Televizyon programlarıyla büyük ilgi gören İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesi Sevil Atasoy, 10 Aralık Pazar günü, saat 15.00’ de D&R Trump\' ta interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek.

KEMAL HAMAMCIOĞLU\'NUN KİTAP İMZA GÜNÜ D&R SUADİYE\'DE

‘’Birini Pencere Kenarına Çiçek Koyacak Kadar Çok Sevmek‘’ isimli kitabı ile adından sıkça söz ettiren Kemal Hamamcıoğlu, 10 Aralık Pazar günü saat 15.00\' de D&R Suadiye \'de okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.

SEVİLEN YAZARLAR D&R’ DA

D&R Live etkinlikleri sevilen yazarları okurları ile buluşturmaya devam ediyor. En Yakın Arkadaşım Bir Deli’’ kitabıyla Kerem Fırtına, ‘’Hiç Pas Vermiyorsun’’ kitabıyla Burcu Kapu, ‘’Cennette Bir İnci Günü’’ kitabıyla Süreyya Ülkü Güler ve sevilen yazarlar İlkim Öz, Merthan Demir, Özge Selçuk Bozkurt, Merhan Demir, Onur Caymaz, Zafer Akıncı, C. Fırat İzgi, Dr. Ümit Aktaş, Hande Birsay, Caner Yaman okuyucuları ile bir araya gelecek.Yazarlar Ankara İstanbul, Bursa ve Eskişehir\'de de 9 ve 10 Aralık tarihlerinde D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşmasını sürdürecek.

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