Van-Hakkari Tabipler Odası: Van'daki hastaneler tam doluluk oranında; Covid-19 testi pozitif çıkanlar imzayla evlerine gönderiliyor

Van-Hakkari Tabipler Odası’ndan Dr. Hüseyin Yaviç, kentteki pandemi hastaneleri Haziran ayı başından beri tam doluluk oranında olduğunu belirterek, Covid-19 testi pozitif çıkanların evlerine gönderildiğini söyledi.

Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hüseyin Yaviç, normalleşme adımları sonrası özellikle bölge kentlerinde Koronavirüs vaka sayısında ciddi artış bir yaşandığını belirterek, kentteki pandemi hastaneleri Haziran ayı başından beri tam doluluk oranında olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Dr. Yaviç, rehavet hali ve gerekli önlemlerin alınmamasının bu durumda etkili olduğunu belirterek, Covid-19 testi pozitif çıkanların evlerine gönderildiğini söyledi.

"Filyasyon çalışmaları bırakıldı, yaygın test yapılmıyor"

Normalleşme adımlarının insanlarda eskiye dönüş algısının oluştuğunu belirten Yaviç, "Şehirler arası otobüs araçlarının serbest bırakılması, AVM’lerin açılması, düğünlere izin verilmesi... Bu süreç içerisinde tedbirler ciddi anlamda gevşetildi, sahada filyasyon çalışmaları neredeyse bırakıldı. Yaygın test uygulamasının bir türlü yapılamaması da farklı sıkıntılar doğurdu. Başkale örneğinde olduğu gibi, tesadüfen bulguları olan bir sağlık çalışanının testinin pozitif çıkması üzerine kurumda diğer sağlık çalışanlarına test uygulandı. 10 sağlık çalışanın da virüs tespit edildi" dedi.

"Hastaneler dolu"

Denetlenmesi zor bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Dr. Yaviç, "Vaka sayısının artma ihtimali olacak. Şu an Van’da pandemi hastanelerinin Haziran ayı başından beri tam doluluk oranında olduğunu, bu dönem pozitif vaka oldukları aydınlatılmış olanların imzayla evlerine gönderildiğini biliyoruz. Filyasyon çalışmalarının eskisi kadar geniş çaplı değil de, daha dar bir çerçevede yürütüldüğü yönünde tespitlerimiz var" diye konuştu.

Ekonomik ve mali adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Dr. Yaviç, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.