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Sağlık

Dr. Güler: Işıltılı bir cilt için bol su için

BURSA, (DHA)- DERMATOLOJİ uzmanı

21 Mart 2018 18:31

BURSA, (DHA)- DERMATOLOJİ uzmanı. Dr. Gülbiye Güler, bahar aylarıyla birlikte daha sağlıklı bir cilt için önerilerde bulunarak, “Cildimizin daha parlak görünmesi için günde 10-12 bardak kadar su içilmelidir. Omega-3 içeren balık ve ceviz tüketerek cildin daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz” dedi.
Bahar mevsiminde cilt sağlığı için alınacak önlemleri dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı. Dr. Gülbiye Güler, “Bahara girerken ışıltılı bir cilt için, cilt temizliği çok önemlidir. Bunun için çeşitli peelingler ve cilt bakımlarıyla cilt ölü dokulardan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Bu işlemler cildin yapısına göre yapılmalıdır. Temizlenen cilt, siyah noktalardan arındırılır ve böylece daha ışıltılı olur. Kış boyunca kuruyan cildin nemlendirilmesi gerekmektedir. Nemlendiriciler, cildin tipine uygun olarak paraben, alkol vb. içermemeli, komedojenik olmamalıdır. Nemlendiriciler kuru ciltlerde özellikle yenileyici, onarıcı, su tutucu özelliği olan kollajen, aminoasitler, keratin ve hyalüronik asit içeren ürünler içermelidir” dedi.
Alınan gıdaların da cilt üzerinde etkisi olduğunu ifade eden Dr. Güler, bol antioksidan maddeler ile A,B,C ve E vitaminlerini içeren sebze ve meyvelerle beslenerek cildin onarılması ve tazelenmesinin sağlandığını kaydetti. Dermatoloji Uzmanı. Dr. Gülbiye Güler, omega-3  içeren balık ve ceviz tüketerek cildin daha parlak görünmesinin sağlanabileceğini dile getirdi.
GÜNDE 10-12 BARDAK SU İÇİLMELİ
Cildi matlaştıran ve kırışıklıklar ile lekelenmeler yapan sigara, alkol ve kafeinden uzak durulması ve günde 2 fincan yeşil çay tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Gülbiye Güler, şunları söyledi:
Cildimizin daha parlak görünmesi için günde 10-12 bardak kadar su içilmelidir. Kan dolaşımını arttırmak ve böylece cilde ışıltı kazandırmak için günde 40-45 dakika açık havada yürüyüş yapılmalıdır. Yorgunluk, uykusuzluk ve stres ciltte mat, soluk ve şiş bir görünüme sebep olduğundan iyi ve kaliteli uyumalı, yüzde uyku çizgilerinin oluşmaması için sırt üstü yatmalıdır. Stresten uzak durmalıdır. Bahar aylarında güneşin kendini göstermesi ile birlikte hepimiz açık havaya çıkarız, ancak ciltte güneşin zararlı etkileri olan lekelenme, kırışıklıklar ve cilt kanserlerinden korunmak için evden çıkmadan en az 20 dakika önce güneş gören bölgelerimize cilt tiplerine uygun güneş koruyucu faktörlü kremlerden sürmelidir. Kişisel bakım ürünleri dışında bahar aylarında dermatoloğunuzdan destek bakım alınabilir. Vitamin karışımlarından oluşan mezoterapi, kendi kanınızdan hazırlanan PRP cilde nem veren ve kırışıklıkları azaltan hyalüronik asit enjeksiyonları ile ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz.”

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