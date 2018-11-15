Dr. Gökpınar: Grip ve soğuk algınlığında antibiyotik kullanılmaz

BURSA, (DHA)- ANTİBİYOTİKLERİN gereksiz kullanımının önlenmesi gerektiğini dile getiren Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, \"Antibiyotikler virüs ve mantarların neden olduğu hastalıklara karşı etkin değildir. Bu yüzden soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaz. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir. Ancak bazen bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda virüslerin neden olduğu gribal enfeksiyonun bakteriyel enfeksiyona dönüştüğü görülmektedir. Antibiyotik kullanımında doğru zamanlama çok önemlidir. Hekim tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanılmamalı\" dedi.

Antibiyotik ilk kez 20. yüzyılın başlarında keşfedildi. 2. Dünya Savaşı yıllarında kullanılmaya başlanan, bir çok bakteriyel enfeksiyon hastalığının hatta yüzyılların en korkunç tehditlerinden biri sayılan vebanın bile 21. yüzyılda artık antibiyotikler sayesinde ciddi bir tehdit olmaktan çıktığı ifade edildi. Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, \"Günümüzde antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmada en etkin silahlarımızdan biridir ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır\" dedi.

\'ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DOĞRU ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİDİR\'

Antibiyotiklerin virüs ve mantarların neden olduğu hastalıklara karşı etkin olmadığını belirten Uzm. Dr. Buket Gökpınar, \"Bu yüzden soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaz. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir. Ancak bazen bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda virüslerin neden olduğu gribal enfeksiyonun bakteriyel enfeksiyona dönüştüğü görülmektedir. Bu yüzden antibiyotik kullanımında doğru zamanlama çok önemlidir. Tedavinin planlanmasında hastalığın türü, gelişimi, lokalizasyonu, hastanın mevcut risk profili ve hastalık öyküsü, kullandığı ilaçlardan etnik kökenine kadar birçok faktör antibiyotik seçiminde önemlidir. Hastaların hekim tarafından bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır\" diye konuştu.

\'BAKTERİLERDE DİRENÇ GELİŞİMİNE NEDEN OLUYOR\'

Ülkemizde antibiyotiklerin en çok tüketilen ilaç durumunda bulunduğunu, yanlış ve yaygın antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimine neden olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Gökpınar, \"Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar tüm dünyada ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup komplikasyonların gelişmesine, hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarında artışa neden olmaktadırlar. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda antibiyotik kullanımında toplum bilincinin geliştirilmesi son derece önemlidir\" dedi.

\'GIDA ENDÜSTRİSİNDE YAYGIN VE BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI\'

Açıklamasında, Antibiyotiklerin gereksiz kullanımının önlenmesi gerektiğini dile getiren Dr. Buket Gökpınar, \"Hekim tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır. Hekime danışılmadan antibiyotik tedavisi kesilmemelidir. Gıda endüstrisinde yaygın ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmelidir. Doğru tanı sonrasında doğru antibiyotiğin; en iyi yoldan, hasta için gereken etkin dozda, optimum aralıklarla ve uygun süreyle verilmesi gerekmektedir\" diye konuştu.



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