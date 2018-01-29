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Politika

Dr. Gedikli: Terör sorununu kökünden çözmüş Türkiye şaha kalkar

İSTANBUL, (DHA)-SURİYE'NİN kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e yönelik olarak TSK'nın başlattığı  Zeytin Dalı harekatının ekonomide öngörülmemiş sorunlara neden olacağı iddialarının dolaşıma sokulduğunu söyleyen İstanbul Sabahattin Za

29 Ocak 2018 15:22

İSTANBUL, (DHA)-SURİYE\'NİN kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD\'nin kontrolündeki Afrin\'e yönelik olarak TSK\'nın başlattığı  Zeytin Dalı harekatının ekonomide öngörülmemiş sorunlara neden olacağı iddialarının dolaşıma sokulduğunu söyleyen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Öğretim Üyesi Dr. Bülent Gedikli  \"Bu iddiaların ekonomik gerçeklerle ilgisi yok. Tam tersine terör sorununu kökünden çözmüş bir Türkiye şaha kalkar\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)\'nin sınırlarımızın güneydeki terör örgütlerine karşı 10 gün önce başlattığı  Zeytin Dalı harekatının Türk ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği iddialarını değerlendiren Dr. Bülent Gedikli şöyle dedi:

\"Bu tür iddiaların ekonomik gerçeklerle bir ilgisi yok. Tam tersi terör sorununu kökünden çözmüş bir Türkiye şaha kalkar. Yetkililer açıkladı; ihracatta yüzde 15\'e yakın artış bekleniyor. Bölge ülkelerinin, sorunlarını çözmesi için terörü kökünden çözmek noktasında bir farkındalık oluştu. Bu durum tabi ki (her ne kadar) Amerika gibi görüsünde (silah-savaş-kaostan rant) lobisinin işine gelmiyor.\" 

\"AFRİN OPERASYONU KARA BULUTLARI DAĞITTI\"

\"Bu operasyon 15 Temmuz\'dan sağ çıkan ekonomimizin rüştünü ispat ettiği gibi ordumuzun ve siyasi istikrarımızın, devlet aklının  rüşt ispatıdır\" diyen  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  Öğretim Üyesi Dr. Gedikli, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:   \"Tüm dünyanın fark etmesi gereken tek şey var \'Güçlü Türkiye dünya barışı demektir\'  Bu boş bir söz değil. Burası Mezopotamya toprakları; hem dünyanın en bereketli hem de en kaotik coğrafyası. Bu istikrarsız bölgenin barış kilidi Türkiye\'nin istikrarından geçer  ki mülteci sorununda gördük.  Milyonlarcasına ev sahipliği yaptığımız mültecilerin bir avuç kadarına bile sahip çıkamadılar.

\"ÜRETEN TÜRKİYE HEDEFİNE DAHA KARARLI İLERLİYORUZ\"

Enerji, havayolu, finans merkezi ve üretim tecrübesini güncelleyebilmiş, insan kaynağını iyi yetiştirebilmiş üreten Türkiye hedefimize şimdi daha kararlı ilerliyoruz. Yemyeşil Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgemizi; kapkara çorak topraklar gibi algılatanlara toplumlar sorsunlar \'madem çorak, bitik, değersiz sen ne arıyorsun orda?\' diye ki cevap veremeyecekleri bir soru olurdu. \'Risk primi-dolar kuru -işsizlik-enflasyon-faiz\' bu baslıkların her biri sandıklarından çok daha hızlı şekilde iyileşecek .\"

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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