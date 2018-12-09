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Kültür-Sanat

Dr. Fazıl Küçük anısına açılacak sergi 14 Türki Cumhuriyetinde de sergilenecek

LEFKOŞA, (DHA) -  Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ortaklığında Kıbrıs sanatçıları tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk mücadele tarihi lideri Dr

09 Aralık 2018 16:01

LEFKOŞA, (DHA) -  Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ortaklığında Kıbrıs sanatçıları tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk mücadele tarihi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35\'inci ölüm yıldönümü 15 Ocak 2019’da açılacak olan \'Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele\' temalı sergi 14 Türkî Cumhuriyet ve topluluklarında da sergilenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak olan \'Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele\' temalı serginin daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuzya Yeri’nde de sergileneceği belirtildi.

Milli mücadele ve Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan sergi, resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşacak ve KKTC kimliğinin tüm dünyayla buluşturulması hedefleniyor.  

\"KIBRIS TÜRKÜ VAROLUŞ MÜCADELESİ İLE TÜRK DEVLETLERİNDE VARLIĞINI DUYURACAK\"

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının yılardır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasını Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in sanata yaptığı her yatırımla biraz daha dünyaya açılacağını ve kökleşerek nesilden nesile aktarılacağını vurguladı.

Prof. Dr. Özkul, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen ve önemli bir mihenk taşı olarak kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin hayata geçirilmesiyle birlikte hem KKTC gençliğine hem de şimdilik 14 Türk devletiyle birlikte gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek için dolaşacak olan bu serginin büyük ve ulvi bir araç olduğunu ifade etti.

 

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