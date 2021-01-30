Dr. Fauci: Yeni Koronavirüs varyantları, aşılamanın hızlanması için bir uyarı alarmı olarak yorumlanmalı

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede ve dünyada yeni Koronavirüs varyantlarının yayılmasının aşılanmanın hızlanmasına teşvik eden bir "uyarı alarmı" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Joe Biden hükûmetinin üst düzey sağlık yetkilileriyle birlikte bir brifing düzenleyen Fauci, "Virüslerin evrimleşmeye devam ettiğini göreceğiz. Hem hükûmet hem de şirketler tetikte olmalıyız. O sırada virüsün hangi varyantı dolaşımdaysa ona yönelik aşılar yapılmalı" dedi.

Fauci, "Bu varyantlar bizi başından beri söylediğimizi yapmaya teşvik etmeli. Elimizden gelen en hızlı ve en yaygın şekilde aşılama yapmalıyız" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyon geçiren türünün daha hızlı yayıldığına dikkat çekerken, "Mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi.