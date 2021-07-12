Dr. Fauci: Delta, oldukça can sıkıcı bir varyant

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ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs’ün Delta varyantının “çok can sıkıcı” olduğunu belirtti. Öte yandan Fauci, uygulanan Koronavirüs aşılarının varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

ABC kanalına açıklamalarda bulunan Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs’e karşı aşı olmayanların Delta varyantına karşı endişe duyması gerektiğini söyledi.

Fauci, “Kötü haber, Delta oldukça can sıkıcı bir varyant. İyi haber ise buna karşı işe yarayan aşılarımız var” dedi.

Fauci, ABD’de aşı oranlarının düşük olduğu eyaletler için durumun endişe verici olduğunun altını çizdi.