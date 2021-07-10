Dr. Fauci: ABD'de Haziran'da Koronavirüs'ten ölenlerin yüzde 99'u aşısızdı

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ABD'nin Covid-19 pandemisi ile mücadelede en yetkili uzmanlarından Dr. Anthony Fauci, geçen ay ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çok büyük bir bölümünün Koronavirüs aşısı yaptırmadığını ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Fauci, Haziran ayında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99.2'sinin aşı yaptırmadığını belirtti.

Fauci, aşı olmamakla Koronavirüs kaynaklı ölüm riski arasında ciddi bir bağlantı olduğuna dikkat çekti.

The Washington Post'un aktardığına göre Maryland'de Koronavirüs nedeniyle ölenlerin tamamı aşısızdı. Aynı eyalette Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların da yüzde 93'ünün aşısız olduğu belirtildi.