D&R etkinlikleri Türkiye’nin dört bir yanında

İstanbul, 27 Eylül, (DHA)- EĞLENCE ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında \'live etkinlikleri\' düzenliyor. Türkiye’nin önemli yazarları ile düzenlediği imza günü etkinlikleriyle kitapseverleri bir araya getiren D&R, ziyaretçilerine bol kitaplı bir hafta sonu sunuyor.

Kahraman Tazeoğlu yeni kitabı ‘İki Söz’ ile D&R İzmir’de

Araz, Bukre, Söz, Mavi Ev, Mor ve Kıyısızlar gibi kitaplarıyla birçok dalda ödüle layık görülen Kahraman Tazeoğlu, yeni çıkan kitabı İki Söz’ün ilk imza gününde D&R İzmir Mavibahçe’de olacak. Yalnızlık ve aşk üzerine roman ve şiirler yazan Tazeoğlu,1 Ekim Pazar günü saat 15.00’te sevenleri ile buluşacak.

Ermeni, Rum, Musevi, Türk ve Rus mensuplarıyla İstanbullu geniş bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen ve tüm bu tarihi, çeşitliliği, renkliliği kişiliğine, yaşam temposuna taşımayı başaran Aret Vartanyan ise 1 Ekim pazar günü saat 14.00’de D&R Diyarbakır Ceylan Karavil Park’ta sevenleri ile bir araya gelecek. Sen ve Ben, Geɾçekten Yaşıyoɾ Musun, Çıɾılçıplak Aşk gibi kitaplarıyla milyonlara ulaşan genç yazar tüm eserleri ve hoş sohbeti ile Diyarbakır’da olacak.

İlham veren hayat hikâyesi ve kitaplarıyla Nilgün Bodur, 30 Eylül Cumartesi günü D&R Ankara Armada’da kitapseverlerle buluşacak.

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