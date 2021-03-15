Türkiye'de aşılama sürecinin hızı tartışılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 50 milyon kişinin aşılanma sürecinin en geç mayıs ayında biteceğini açıklamıştı. Koca daha sonra ise 50 milyon kişinin aşısının ancak sonbahardan önce yapılabileceğini açıkladı.

Dr. Ergün Demir, “Hani aşılama sürecini Nisan en geç mayıs ayında bitirecektin Sayın Fahrettin Koca!” diye sorarken, Dr. Güray Kılıç, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı konusunda 15 gün içerisinde iki farklı açıklama yapması güvensizliğe ve aşı tereddüdüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanı bir an önce güven kaybına yol açan bu açıklamaları terk ederek gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalıdır” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Dr. Demir ve Dr. Kılıç, yaptıkları açıklamada Koronavirüs salgınının insan hayatını ve toplumsal yaşantıyı tüm ciddiyetiyle tehdit etmeye devam ettiğini anımsatarak “Fikri takip ile gerçekleri meslektaşlarımıza ve halkımıza aktarmaya devam ediyoruz. Hani aşılama sürecini nisan en geç mayıs ayında bitirecektin Sayın Fahrettin Koca!” diyen Demir ve Kılıç “Aşılama sürecinin en geç mayıs ayında biteceğini açıklayan Sayın Bakan 15 gün sonra fikir değiştirerek aşılama sürecinin bu kez sonbahara kaldığını söylemiştir. Ancak sonbahardan sonra virüsün yayılma hızının düşeceğini ve vaka ve kayıp sayılarının azalacağını belirtmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı konusunda 15 gün içerisinde iki farklı açıklama yapması güvensizliğe ve aşı tereddüdüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanı bir an önce güven kaybına yol açan bu açıklamaları terk ederek gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalıdır” açıklamasını yaptılar.

Kim doğru söylüyor?

Vaka sayılarının giderek yeniden arttığı bu dönemde yapılan aşı sayısının azalması ve aşı uygulama sürecinin uzamasının, insanları önlenebilir bir hastalıktan kaybetmeye devam etmesi anlamına geldiğini söyleyen Demir ve Kılıç “Yeterli aşı tedariki yapılamaz ise sonbahara kadar yaşamını yitirecek vatandaşlarımızın sorumlusunun salgını yönetemeyen AKP iktidarı ve Sağlık Bakanının olacağı aşikârdır. Kim doğru söylüyor? AKP Genel Başkanı mı yoksa Sağlık Bakanı mı?” diye sordular.