Dr. Ender Saraç: “Oruç kanserli hücreleri temizliyor”

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi\'nin düzenlediği Ramazan etkinliği programına katılan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 16 saat aç kalan bir bedende vücut kanserli hücreleri temizliyor. Yani bilinçli tutulan oruç kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, Bağcılar Belediyesi\'nin Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı\'nda düzenlediği Ramazan etkinliği programına konuk oldu. Bağcılar sakinleri, Saraç’ın iftar ve sahurda tüketilecek gıdalarla ilgili tüyolar verdiği etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Programa gösterilen ilgiden memnun kalan Dr. Ender Saraç, orucun bedene etkileri ve Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği konularında vatandaşlara bilgiler verdi.

“ORUÇ KANSERLİ HÜCRELERİ TEMİZLİYOR”

Orucun kanserli hücreleri temizlediğini belirten Dr. Ender Saraç, “Japonya ve Amerika’da iki tane tıbbi araştırma yayınlandı. Bu tıbbi araştırma diyor ki ‘Yaklaşık 16 saat aç kalan bir beden de vücut kanserli hücreleri temizliyor. Bizim tuttuğumuz oruç da bu kadar.16 saat aç kalırsak bağırsaklardaki beyaz kan kanserli hücreleri yiyor ve öldürüyor. Aynı zamanda hasarlı ve hasta hücreleri de temizliyor onları da parçalıyor. Yani oruç şu an kanser tedavisinde bilimsel olarak kullanılıyor. Yani bilinçli tutulan oruçta vücut, kanserli ve hasarlı hücreleri temizliyor” ifadelerini kullandı.

“EN ACİL İHTİYAÇ OLAN TEMEL GIDAYI HURMA SAĞLIYOR”

Saraç, iftar ve sahurda tüketilmesi gereken gıdalar hakkında da vatandaşlara bilgiler verdi. Kesinlikle yapılmaması gerekenlerle ilgili de vatandaşları uyaran Saraç, iftarda hurmanın önemine dikkat çekerek, “Bir iri veya 3 küçük hurmayla orucunuzu açın. Çünkü hurmanın içinde çok kıymetli doğal şeker ve mineraller var. Aç olan bir fizyolojinin en acil ihtiyacı olan temel gıdayı hurma sağlıyor. Bitikler aleminde hayvanlar alemine en yakın olan gıdadır. Dolayısıyla çok besleyici. İçinde magnezyum var bağırsakları çalıştırıyor kaslara iyi geliyor; kalsiyum var kemikleri güçlendiriyor” diye konuştu.

“TOK KARINLA TATLI YEMEK YAVAŞ BİR İNTİHARDIR”

Beyaz ekmek ve iftar sofralarında yenen tatlılara da dikkat çeken Saraç, vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

“Bir gün protein bir gün de karbonhidrat ağırlıklı şeyler yiyin. Beyaz ekmeği mümkünse yemeyin, çocuklarınıza da yedirmeyin. Beyaz ekmek vücutta hasar yapıyor. Mikropsuz iltihap yapıyor, dikkat edin. Beyaz unu hayatınızdan çıkarın. En büyük hatamız, iftar sofrasında hemen gelen tatlıları yemek. Tok karınla tatlı yemek yavaş bir intihardır. Çünkü kan şekeri yemekle yükselirken, onu düşürmekle görevli pankreasta aşırı miktarda insülin salgılıyor. Ne kadar çok insülin salgılatırsan o kadar çok yaşlanıyorsun ve hormonları bozuyorsun. Göbekte ve belde yağlanma oluyor. Kanser ve birçok hastalığın ön işaretlerinden biri göbek ve belde yağlanma. Tatlıyı iftardan 2 saat sonra yiyin.”

(FOTOĞRAFLI)