Dr. Dizdar'dan gıda ve çarpık yapılaşma uyarısı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen \'V. Slow Food Toprak Ana Günleri\' ve Yerli Malı Haftası kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelen Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, piyasadaki gıdalar ve çarpık yapılaşma konusunda uyarılarda bulundu.

Yaveş Gari Bodrum Birliği\'nin 13-17 Aralık tarihleri arasında düzenlediği \'V. Slow Food Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası\' etkinliği Bodrum Belediyesi desteği ve BODER işbirliği ile gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi\'nde Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, halka açık bir söyleşi yaptı. Yaklaşık 2.5 saat süren söyleşiye lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Onkololoji Uzmanı Dr. Dizdar, büyük market zincirlerinin yerel üreticiyi yok etmemesi adına bulundukları bölgede sayılarının belli bir oranda tutulması gerektiğini ve başta yerel tohum olmak üzere pek çok değerin hak ettiği noktalara varabilmesi için hükümetin alacağı kararların etkisinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Devam eden çarpık yapılaşmanın zararlarının büyük olduğunu da belirten Dr. Dizdar, şöyle dedi:

\"Eninde sonunda bu inşaatlar bitecek. Bodrum cazibe merkezi olmaktan çıktığı anda burası ölü şehre dönüşecek. Bu kadar büyümeye hiçbir yer dayanamaz. Karşı adaları bir gidin görün. Bir tek çivi çakılmamış. Deniz pırıl pırıl. Balıklar balık, karides karides gibi. Her şey var. Hiçbir şey yapmamışlar. Tembelliklerinden değil, bilerek yapmıyorlar. Bizde eski olan ne varsa yıkmışız yerine yenisini dikmişiz. İki katlı yap, beyaza boya oldu sana Bodrum evi. Böyle bir şey yok. Bunun acısını ileride yine burada yaşayanlar çekecek.\"

\"ANNE SÜTÜ DONDURULARAK SAKLANABİLİR\"

Söyleşide, \"Çalışan annelerin sütlerini dolapta bekleterek bebeklerine vermelerini doğru buluyor musunuz\" şeklindeki soruya yanıt veren Dr. Yavuz Dizdar, şunları kaydetti:

\"Eğer dondurarak saklıyorlarsa bana göre bir sakıncası yok. Tabii ki doğru olan ham haliyle vermektir. Bazıları, kanserli hastalara anne sütü iyi geldiği için kadının sütünü satmaya çalışıyor. Bunu kabul etmem. Donör olarak çocuğun babasına bir şey vermesini de kişisel olarak kabul etmem. İleride ona lazım olmayacağının bir garantisi yok. Herkes kendinden mesuldür. Ancak annenin sütü çok geliyor ve bebeği bunu artık içemiyorsa ve onu saklayabilirse o süt kullanılabilir. Çünkü onu nereden biliyoruz, tüp bebek yönteminde yumurtalar eksi derecelerde donduruluyor ve ondan sonra canlandırıldığında embriyoya dönüşebiliyor.\"

\"TAVUK SATIN ALMAYARAK İMALATLARINI DURDURABİLİRİZ\"

Piyasadaki gıdalar konusunda uyarılarda da bulunan Dr. Dizdar, tavukların yetiştirilmesinde yaygın biçimde antibiyotik kullanıldığını hatırlatarak, bununla ancak o ürünü satın almayarak verilecek tepki ile başa çıkılabileceğini belirtti. Dr. Dizdar, \"Bu yöntemle söz konusu firmaların genel satışlarında yüzde 2\'lik bir kayıp bile oluştursak onlar için ciddi rakamlar demektir. Efendim, biz kim ne derse desin doğruları her yerde, nefes alıp verdiğimiz sürece anlatmaya devam edeceğiz. Yarınlar bizim değil çocuklarımızın. Gençlerimiz bunu görüp geleceklerine sahip çıkmalı\" dedi.

Söyleşi sonunda Dr. Yavuz Dizdar, salonda bulunan gençlerden hep birlikte türkü söylemelerini istedi. Bu istek üzerine salonda bulunanlar \'Çökertme\' türküsünü hep bir ağızdan söyledi. Söyleşi sonunda Dr. Dizdar ve katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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