D&R’ dan 'Nil'in Kızları' projesine destek

İSTANBUL, (DHA)- YILLARDIR kız çocuklarına yardım etme hayali kuran ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile ‘’Nil’ in Kızları Burs Fonu’’nu kurarak bu hayalini gerçekleştiriyor. Burs fonuna katkı amacıyla çektirdiği fotoğrafları bir sergiyle satışa sunan Nil Karaibrahimgil\'in fotoğrafları şimdi de takvim olarak D&R mağazalarında ve dr.com.tr\'de satışta.

\"Nil\'in Kızları Burs Fonu\" ile orta öğrenimini tamamlayıp üniversiteye gitme imkânı bulamayan ve iş mücadelesinde geri planda kalan kızlara burs olanağı sağlanıyor. Proje için objektif karşısına geçen Nil Karaibrahimgil, kendi gardırobundan seçtiği kıyafetler ile fotoğraflar çektirdi ve kız çocuklarının eğitim sorununa dikkat çekmek amacıyla fotoğraflarda çeşitli sosyal mesajlara yer verdi. \"Keşkeleme İlerle\", \"Yönünü Bilenin Yolu Açılır\", \"Tek Taşını Kendin Al\", ‘’Aklın Almadığına Kalbini Aç’’, \"Kanatlarım var Ruhumda\" gibi mesajların yazılı olduğu fotoğraflar, gelirin tamamı burs fonuna aktarılmak üzere bir sergiyle satıldı.

NİL’ İN KIZLARI TAKVİMLERİ D&R MAĞAZALARI VE WWW.DR.COM.TR ADRESLERİNDE

Proje kapsamında kızların eğitimine farkındalık sağlamak amacıyla bir de takvim çalışması hazırlandı. Sanatçının fotoğraflarından oluşan sınırlı sayıda takvim, D&R iş birliği ile satışa çıktı. 15 Kasım’ dan itibaren, Emaar, Kanyon, Trump, Zorlu, Akmerkez, Akasya’daki D&R mağazalarında ve www.dr.com.tr’ de satılan takvimden elde edilecek gelirin tamamı da \"Nil\'in Kızları Burs Fonu\"na aktarılacak.

(FOTOĞRAF)