T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

D&R 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor

İSTANBUL (DHA) - D&R, nisan ayında 15 şehirde 81 farklı mağazasında toplam 181 etkinlikle 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor

13 Nisan 2018 18:09

İSTANBUL (DHA) - D&R, nisan ayında 15 şehirde 81 farklı mağazasında toplam 181 etkinlikle \'çocuk kitapları şenliği\' düzenliyor.

Çocukların en sevdiği karakterlerle bütünleşecekleri atölyeler, eğitici zeka oyunları, sevilen yazarların imza günleri, kitap okuma saatleri ve miniklere özel tasarlanan sürpriz bir çok etkinlik  nisan ayında D&R mağazalarında olacak.

 Disney’in yaratıcı atölyelerinde farklı deneyimler yaşayacak çocuklar Frozen’daki kar tanelerini kendileri üretebilecek, simlerle süsledikleri kar tanelerini evlerine götürebilecekler. Avengers karakterleri gibi hissetmek isteyen çocuklar ister karakterlerin  maskelerini yapacaklar isterlerse de kitap ayraçları hazırlayabilecekler. Araba sevdalılarını da unutmayan bir başka etkinlikte de çocuklar özel kurulan pistte Cars araçlarını yarıştırabilecekler. 

Doğan Egmont’un sevilen karakterleri Maşa ile Koca Ayıda çocuklara oyuncak ve hediye dağıtacak, beklenmedik sürprizler yapacaklar. Anna ve Elsa’ya kıyafet tasarlamak isteyen geleceğin modacıları da Karlar Ülkesi temalı alanda bu hayallerini gerçekleştirebilecekler.

 Eğlenirken öğrendirmeyi de amaçlayan D&R Çocuk Kitapları Şenliğinde 3 yaş üstü çocuklar Beyinbey kutu oyunlarıyla dikkat pekiştiren zeka oyunları turnuvasına katılabilecekler. 8 yaş üzeri çocuklar da çizgi roman sanatı hakkında bilgi edinecek, masal üretip şarkı söyleyecekler.

MASAL SAATİ VE İMZA GÜNLERİ

D&R mağazalarındaki masal saati&imza günü etkinliklerinde de çocuklar en sevdikleri yazarların hikayelerini kendi seslerinden dinlerken kitaplarını da imzalatma şansına sahip olacaklar. Başak Sayan, Mustafa Balel,Güldem Şahan, Binnur Miniç, Sara Şahinkanat, Pelin Güneş, Sevde Tuba Okçu, Yaşar Bayraktar, Cem Gülbant, Selcen Yüksel Arvas, Erkan İşeri, Miyase Sertbarut gibi ünlü yazarlar Nisan ayı boyunca çocuklarla buluşacaklar.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAD&RFrozendakiAvengersArabaCarsEgmontunMaşaKoca AyıdaAnnaElsayaKarlarKitaplarıBeyinbeyMASAL SAATİ VEGÜNLERİ D&RBaşak Sayan Mustafa BalelGüldemBinnur Miniç SaraPelin Güneş Sevde Tuba Okçu Yaşar Bayraktar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24