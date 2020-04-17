Dr. Bektaş: Enfeksiyonun asıl bulaşma şekli kesinlikle gıdalar değil

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Covid-19’un gıdalar üzerinde çoğalamadığını ancak bir taşıyıcı yoluyla gıdalara bulaşabileceğini belirtti. Bektaş “Ancak bu enfeksiyonun asıl bulaşma şekli kesinlikle değildir” dedi.

Koronavirüs Türkiye’de ve dünyada yayılmaya devam ederken, virüsün bilinenlerin dışında başka bir şekilde bulaşıp bulaşmadığı konusunda devamlı olarak farklı görüşler ortaya atılıyor. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, Koronavirüs'ün gıdalardan insana bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Virüsün gıdalar üzerinde çoğalamayacağını ancak Covid-19 taşıyıcısı olan insanların bazı gıdalara virüsü bulaştırabileceğini belirten Bektaş, “İnsan ya da hayvan gibi canlı bir taşıyıcıya ihtiyaç duyarlar” dedi.

"Resmi kurumların raporunda yok"

Habertürk'e konuşan Bektaş, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan ortak raporda; gıda tüketimi yoluyla Covid-19’un kişilere bulaşarak solunum sistemi hastalığına yol açtığıyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığını” da dile getirdi.

Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Virüsler bakterilerin aksine gıdalar üzerinde çoğalamazlar dolayısıyla da gıdalarla bulaşmazlar. İnsan ya da hayvan gibi canlı bir taşıyıcıya ihtiyaç duyarlar. Virüsle enfekte kişiler; gıda üzerine aksırma, öksürme ya da virüse bulaşık ellerini dokunmalarıyla virüsü bulaştırabilirler. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bu şekilde Covid-19 ile enfekte gıda paketine değip elimizi ağzımıza, burnumuza ya da gözlerimize dokundurarak teorik olarak çok az da olsa virüsü alma riskine sahibiz. Ancak bu enfeksiyonun asıl bulaşma şekli kesinlikle değildir.”

"Umumi tuvaletlerden kaçının"

Bektaş ayrıca American Journal of American Journal of Gastroenterology'de yayımlanan yeni bir araştırmada yer alan verilere göre Covid-19'lu hastaların çoğunun dışkısında virüs saptandığını söyledi. Dr. Bektaş, bu son araştırma sonrası, dışkı yoluyla bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla, tuvalet sonrası ellerin iyice yıkanması ve özellikle umumi tuvaletlerin kullanılmasından kaçınılmasının önem kazandığını savundu.