Dr. Ayça Kaya: Araştırma sonuçlarına göre çinko düzeyi yeterli olan kişilerde hastalık daha hafif seyrediyor

Koronavirüs'ten korunmada çinkonun bağışıklık sistemini güçlendirerek destek sağladığı belirtildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Araştırma sonuçları da göstermiştir ki çinko düzeyi yeterli olan kişilerde hastalık daha hafif seyrediyor. Özellikle yaşlılarda zatürree ile savunma sisteminin aşırı bir reaksiyonu olarak tanımlanabilen sitokin fırtınası oluşum sıklığını ve bunun sonucunda hastanede kalış süresini ortalama 2.5 gün azalıyor" dedi.

Dr. Kaya, bağışıklık için önemli bir eser element olan çinkonun, Covid-19'a karşı vücudu desteklediğini, hastalığın daha kısa sürede ve daha hafif geçirilmesine yardımcı olduğunu gösteren pek çok araştırma sonucu olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Dr. Kaya, çinkodan zengin kaynakları sıralarken tam tahıllar, kırmızı ve beyaz et, yumurta ve deniz ürünleri, karaciğerin ve yeşil yapraklı sebzeler zengin çinko kaynakları olduğunu ve bunların düzenli olarak alınmasının önemli olduğunu belirtti. Kaya, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Türkiye'de topraklarımızın yüzde 49.8'inde çinko eksikliği bulunmaktadır. Bu durum besinlerden yeterince çinko alamamamıza yol açıyor. Çinko açısından zengin olan et, deniz ürünleri ve karaciğer gibi gıdalarda ise bu ürünlerin fiyatlarının yüksekliği de beslenme yoluyla alabileceğimiz çinko eksikliğini maalesef artırıyor.

Doktorunuzun önereceği kan tahlilleri ile kandaki çinko seviyelerine bakılarak eksiklik görülmesi durumunda bağışıklığı korumak için doktor tavsiyesi ile reçete düzenlenebilir. Son yapılan araştırmalar da göstermiştir ki bağışıklık sisteminin ve özellikle bu sistemin önemli bir oyuncusu olan T hücresinin işlevleri çinko eksikliğinden olumsuz etkilenmektedir."

Vücutta depolanmaz

Çinkonun fazlalığının çok nadir görülen bir durum olduğunu anlatan Kaya, "Çinko vücutta biriken ve depolanan bir metal değildi. Covid-19'dan korunmak için alınması gereken tüm önlemlerle birlikte çinkonun da bu korunmada destekleyici olduğunu araştırma sonuçları da göstermiştir" dedi.

International Journal of Infectious Diseases dergisinde yayımlanan "Çinko eksikliği bulunan hastalarda Covid-19 klinik sonuçları" başlıklı çalışmanın sonuçlarının ayrıntıları şöyle: